Олег Гончар

Олег Гончар
Олег Гончар
21 ноября, 07:04
Рейтинг: +726
Посты: 2203

Ветроэлектростанции Великобритании установили рекорд, выработав 22,7 миллиона киловатт энергии за день

Ветряные турбины Великобритании побили рекорд выработки электроэнергии, достигнув впечатляющего показателя в 22,7 миллиона киловатт 11 ноября 2025 года.

# Великобритания
# рекорды
# электроэнергия
# энергия
Ветропарк Dogger Bank Великобритании / © Dogger Bank
Ветропарк Dogger Bank Великобритании / © Dogger Bank

Согласно данным Национального оператора энергосистемы (Neso), этого количества электроэнергии было достаточно для снабжения 22 миллионов домов.

Новый рекорд превзошел предыдущее достижение в 22,5 миллиона киловатт, установленное 18 декабря 2024 года.

По информации Neso, 11 ноября ветер обеспечил 43,6% всей электроэнергии Великобритании, что позволило снабжать энергией более трех четвертей британских домов.

Ветряные турбины стали крупнейшим источником электроэнергии в Великобритании. Согласно базе данных по ветроэнергетике RenewableUK, в стране подключено к сети около 32 миллионов киловатт ветровых мощностей, которые почти поровну разделены между береговыми и морскими турбинами. Сюда входят пять крупнейших в мире морских ветряных электростанций.

За сутки

20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
18 ноября, 12:36
Игорь Байдов

Древнее поселение в Казахстане оказалось крупным протогородским центром с промышленной зоной

Согласно учебникам истории, в бронзовом веке в казахской степи кочевали лишь немногочисленные племена со своими стадами. Но в начале 2000-х там обнаружили древнее поселение с остатками крупных домов, которое могло быть административным либо культурным центром. Это навело ученых на мысль, что жизнь в степи складывалась куда сложнее и была более организованной, чем предполагалось. Международная команда ученых представила новые результаты исследования этого поселения и выяснила, что на самом деле оно представляло собой крупнейший в этом регионе протогородской центр с масштабным производством оловянистой бронзы.

Археология
# Бронзовый век
# Казахстан
# скотоводство
# степи
# степные кочевники
# цивилизации
18 ноября, 11:58
ПНИПУ

Хрупкий, но незаменимый: ученые нашли способ сверлить кварц без трещин и сколов

От стабилизации сердечного ритма до точности космических аппаратов — везде требуется кварц. Этот хрупкий минерал незаменим при производстве процессоров смартфонов, оптических элементов лазерных систем, деталей космической техники, медицинских кардиостимуляторов и ультразвуковых датчиков. Он используется в волоконно-оптических линиях связи, высокоточных научных приборах и защитных стеклах космических аппаратов. Мировой рынок этого универсального минерала уверенно растет: при текущей оценке в 7,31 миллиарда долларов и рыночной стоимости в 1,2 миллиарда долларов в 2024 году, к 2029 году его объем достигнет 8,98 миллиарда долларов. Однако его обработка остается сложным вызовом для высокотехнологичных отраслей: малейшая ошибка при сверлении ведет к сколам, трещинам и браку дорогостоящих компонентов. Ученые ПНИПУ разработали одно из первых в мире готовых решений для сверления хрупкого кварца. Результаты уже сейчас позволяют производителям сократить время обработки на 40%, снизить процент брака и заменить дорогие импортные аналоги эффективной отечественной разработкой.

ПНИПУ
# кварц
# материалы
# сверло
# технологии
15 ноября, 21:54
Редакция Naked Science

Оживающие научно-фантастические иллюстрации Ю-Цон Тана

Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.

Sci-Fi
# арт
# космос
# коцепт-арт
# научная фантастика
# художник
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
Последние новости:

  1. Психотравмы: причины и последствия у детей разных возрастных групп

    20 ноября, 18:32

  2. Ученые сплели броню из нановолокон для сердца водородного двигателя

    20 ноября, 16:11

  3. Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

    20 ноября, 13:12

  4. Астрономы нашли новое скопление ледяных тел на краю Солнечной системы

    20 ноября, 11:25
Атомный квиз — разгоните нейтроны знаний!

19 ноября, 12:39

Последние комментарии

Александр Емельянов
3 минуты назад
Сергей, кому-то же надо будет проводить их техобслуживание или размечать данные для нейронок. Да и в сфере обслуживания будут вынуждены оставить

Atlas против Optimus: подробное сравнение двух продвинутых гуманоидных роботов

Shaman
16 минут назад
Вадим, Добрый день, а почему курями, они что не живые? Вы слышали когда нибудь как кричит подаренная рыба? (Кефаль) Лет десять занимался подводной

«Снимки года» от National Geographic: опубликованы самые «сильные» фотографии 2025

Yggy Fox
34 минуты назад
Евгений, да все давно говорят - гаст(-ы) - и не паряццо с длинным немецким словом ) и в простом русской речи - Давай-давай, арбАйтен-арбайтен ! удобнее

В 2024 году обновят ударения во многих русских словах

Yggy Fox
39 минут назад
нельзя ориентироваться на Пастернака, он стихи писал и там ставил ударения под свой ритм или рифму... Это нещитово ))

В 2024 году обновят ударения во многих русских словах

Yggy Fox
44 минуты назад
Денис, у малолетних петеушников и прочего быдла - да, стал (( они ещё потом лОжут и звОнят... и идут на своё деньрождение... день какого рода ???

В 2024 году обновят ударения во многих русских словах

Yggy Fox
47 минут назад
Ольга, фуфуфу ((

В 2024 году обновят ударения во многих русских словах

Yggy Fox
48 минут назад
Ирина, Я ждала теб - так ждала ты был чем-тотам в душе блабла, ну и что тут криминального (с) аллегрова

В 2024 году обновят ударения во многих русских словах

Алексей
3 часа назад
Маховик, только вот сознания у них нету, они действуют по за данному алгоритму, это просто запоограммированная Человеком машина! Ну а если им дать

Начались первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов

Alexandr Rubchenkov
5 часов назад
Либо вы Лошадку ищите, для хвороста, Некрасова, чтоб из Можая, Свалить, на польском(МОЖА) лес,неполучиться, я с при бором, ход ил,так, что спрашивайте,

Невероятное фото 3I/ATLAS от фотографа из Нью-Мехико

Alexandr Rubchenkov
5 часов назад
Ого го, У Вашей, каметы, глаза зеленые, что у такси, Боярского с апреля, 91 года, видно таксистка 1970,и все машенники

Невероятное фото 3I/ATLAS от фотографа из Нью-Мехико

Виталий Вершинин
5 часов назад
Sergey, вам уже рассказал?

Все крупнейшие империи мировой истории на единой визуальной шкале времени

Vladimir Lukianov
6 часов назад
В «Новой британской энциклопедии» говорится: «Самые первые письменные памятники — единственные лингвистические „ископаемые“, на которые мы

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

خالد خالد
6 часов назад
Sergey, думаешь у нас медведи на мусорки не приходят ?)

Объявлены победители фотопремии Nature inFocus 2025

Serhio Russia
7 часов назад
Раф, в последнем вашем предложении для чего поставили совершенно бесполезную (как по смыслу, так и по элементарной логике) запятую после "среды"?

Невероятное фото 3I/ATLAS от фотографа из Нью-Мехико

Edil Edil
7 часов назад
"на расстоянии нескольких световых лет." - наверное, опечатка, д б. - на расстоянии нескольких млрд. световых лет. В формуле Дрейка не 5 коэфф-ов, а 100+.

Насколько близко друг к другу могут находиться две инопланетные цивилизации

Виталий Вершинин
8 часов назад
Leonid, поправочка: империя, это крупное государство, управляемое из одного центра и имеющее в своём составе много этнических групп.

Все крупнейшие империи мировой истории на единой визуальной шкале времени

Edil Edil
8 часов назад
Степан, колонист платил налоги - косвенные, а не прямые: Основные источники дохода Британии от колоний: - Импортные пошлины На чай, стекло, бумагу,

Война за независимость США: как французская мстительность породила сильнейшее западное государство всех времен

Андрей Shamrock
8 часов назад
Оксана, а кого жаль то? Леопарда или животных выброшенных которых он сожрет ?

Объявлены победители фотопремии Nature inFocus 2025

Иван Колупаев
8 часов назад
Александр, и тем не менее этот термин использовался в немецкой пропаганде и журналистике, хоть и не всем немцам оно нравилось. Впрочем кто

Китайские астронавты застряли в космосе после успешного спасения своих коллег

Alexander Baulin
9 часов назад
Александр, обсудили в Телеге И хорошо, что принял такое решение, нахрена нам 200 тыс живых фрицев

Восемьдесят лет победе под Сталинградом: о негативных последствиях любви к начальству

