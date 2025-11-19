Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Пользователи эротических чат-ботов загрузили более миллиона фотографий реальных женщин для создания ИИ-порно
Пользователи эротических чат-ботов использовали фотографии реальных женщин для создания «ИИ-компаньонов» и эротических роликов. В открытом доступе оказались файлы одного из таких сервисов. Среди этих файлов — множество фотографий реальных женщин.
Как сообщает 404media, платформа чат-ботов для ролевых игр SecretDesires.ai оставила в открытом доступе миллионы изображений и видео, многие из них, вероятно, загрузили пользователи сервиса. Среди прочего, компания позволяла создавать «ИИ-компаньона» с лицом любого человека. В облачных контейнерах хранились также фотографии реальных женщин, как знаменитых, так и с небольшим цифровым следом. Сервис позволял создавать эротический контент с лицом любого человека без его согласия.
Платформа хранила ссылки на изображения и видео в незащищенных контейнерах Microsoft Azure Blob. Любой пользователь мог получить доступ к XML-файлам с ссылками на контент и просмотреть данные.
Контейнер removed images содержал около 930 000 изображений. Там были, в том числе знаменитости и очень юные девушки. Помимо популярных персон, там оказались и изображения обычных женщин. Некоторые фотографии похожи на аватарки для социальных сетей, а другие — обычные селфи.
Контейнер faceswap содержал 50 000 изображений. Там оказались фотографии, в том числе политика во время публичного выступления, давние селфи, сделанные еще на телефоны-раскладушки и фотография женщины с университетским дипломом. Некоторые имена файлов содержали персональные данные. Всего в контейнерах, которые изучило издание, было около 1,8 миллиона отдельных файлов.
Некоторые лица из контейнера faceswap явно встречаются в сгенерированных материалах в контейнере live photos. Вероятно, эти ролики создал сервис Secret Desires. Многие из этих видео — жесткие порнографических видео, сгенерированные искусственным интеллектом. В этом контейнере были также ролики, на которых очень молодо выглядящие люди занимались сексом.
В начале 2025 года Secret Desires удалила функцию замены лиц, что вызвало волну недовольства у пользователей. Однако 3 ноября платформа по-прежнему указывала face swapping в качестве платной функции. К 11 ноября эта возможность все-таки исчезла.
Secret Desire активно размещает рекламу на Youtube и предлагает создавать сексуализированные версии реальных людей. «ИИ-девушки никогда не говорят нет», — утверждалось в одном из роликов. Согласно рекламе, «ИИ-компаньон» может выглядеть как знаменитость, персонаж аниме или «та самая девушка из спортзала».
Приложения для подмены лиц, ИИ-компаньоны и платформы для эротического ролевого взаимодействия изучаются много лет. Исследования показывают, что есть реальный спрос на такие инструменты. Эти сервисы могут использовать дети, чтобы создать материалы, в том числе, со сверстниками.
Откровенные дипфейки людей, созданные без их согласия, зачастую приводят к негативным последствиям. Они могут повлиять на карьеру, уверенность в себе, а иногда и на физическую безопасность.
Согласно учебникам истории, в бронзовом веке в казахской степи кочевали лишь немногочисленные племена со своими стадами. Но в начале 2000-х там обнаружили древнее поселение с остатками крупных домов, которое могло быть административным либо культурным центром. Это навело ученых на мысль, что жизнь в степи складывалась куда сложнее и была более организованной, чем предполагалось. Международная команда ученых представила новые результаты исследования этого поселения и выяснила, что на самом деле оно представляло собой крупнейший в этом регионе протогородской центр с масштабным производством оловянистой бронзы.
Биологи рассказали, как паразитические муравьи устраивают «государственный переворот» в колониях, которые хотят захватить
В темных лабиринтах подземного муравейника разыгрывается коварный сценарий, достойный политического триллера. Вместо того чтобы силой захватить трон, королева одного вида муравьев применяет хитрую тактику. Она проникает в чужую крепость и с помощью поддельного химического сигнала подстрекает верную стражу к свержению собственной повелительницы. Результат — жестокая казнь законной королевы и добровольное подчинение всего муравейника новой владычице.
В 2025 году российская атомная отрасль отмечает 80-летие — от первого ядерного реактора до космических амбиций и повседневных чудес. Знаете ли вы, когда ученые признали реальность атомов, сколько известно видов радиоактивного распада или когда на полях стали выращивать мутантов?
Согласно учебникам истории, в бронзовом веке в казахской степи кочевали лишь немногочисленные племена со своими стадами. Но в начале 2000-х там обнаружили древнее поселение с остатками крупных домов, которое могло быть административным либо культурным центром. Это навело ученых на мысль, что жизнь в степи складывалась куда сложнее и была более организованной, чем предполагалось. Международная команда ученых представила новые результаты исследования этого поселения и выяснила, что на самом деле оно представляло собой крупнейший в этом регионе протогородской центр с масштабным производством оловянистой бронзы.
Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.
Наблюдая за сверхновой 2024 ggi спустя всего 26 часов после вспышки, астрономы напрямую определили форму ударной волны в момент ее прорыва из звезды. Открытие позволит уточнить механизмы гибели массивных светил и может привести к пересмотру существующих моделей возникновения сверхновых.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
11 Июля, 2014
10 самых крупных космических катастроф
17 Августа, 2017
Авиашлемы. Виртуальная реальность в настоящем бою
28 Июня, 2013
Как это работает: 3D-принтер
18 Апреля, 2016
Зеркало души
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии