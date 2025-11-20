Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Крепость в Хорватии раскрыла жизнь развитой общины бронзового века на Балканах задолго до кельтов
На вершине горы Папук на северо-востоке Хорватии археологи обнаружили монументальную крепость бронзового века. Открытие меняет понимание, как на Балканах в то время организовывалось общество и оборона.
Группа археологов под руководством профессора Хрвое Потребицы (Hrvoje Potrebica) из Загребского университета (University of Zagreb) обнаружила сложную систему укреплений в районе Градины на высоте 611 метров. Открытие датируется поздним бронзовым веком.
Отличительная черта крепости — сложная трехслойная оборонительная система. Внутреннее ядро утрамбованной земли окружал массивный каркас из больших каменных блоков, а дальше шла внешняя оболочка из уплотненной почвы. Эта конструкция показывает исключительные инженерные навыки для своего времени.
На некоторых участках внутренняя поверхность вала достигает высоты двух метров, а внешняя сторона — семи-восьми метров благодаря крутому естественному уклону склона горы.
Исследователей заинтересовала вторая стена, которая находится внутри внешнего укрепления. Ее построили с использованием каменной кладки из сухого камня без раствора. При этом, ее толщина превышает 1,5 метра. Археологи отмечают, что такие сооружения весьма необычны для бронзового века в этой части Европы.
Участок Градина занимает около четырех гектаров. Это намного больше, чем нужно для изолированной оборонительной смотровой площадки или простого городища. Вероятно, там проживало сообщество с определенной социальной структурой и, возможно, даже политическим влиянием на окружающий регион.
Внутри стен археологи обнаружили следы жилищ и фрагменты керамики. Эти артефакты дают представление, как жили люди, населявшие крепость. Вероятно, это было не просто убежище во время конфликта, но и долгосрочное жилое пространство.
До начала раскопок исследователи относили это место к Латенскому периоду, связанному с кельтской культурой. Нелегальные металлоискатели ранее находили в этом месте серебряные кельтские монеты. Однако систематические раскопки и керамические фрагменты, извлеченные из фундаментальных слоев, рассказали другую историю. Керамика датируется поздним бронзовым веком. Это примерно 1200–1000 годов до нашей эры. Следовательно, в этом месте существовало поселение почти на восемь столетий раньше, чем считалось ранее.
Открытие сильно влияет на понимание культурной истории региона. Исследователи пришли к выводу, что в районе горы жили высокоорганизованные общины бронзового века задолго до появления кельтских групп в Центральной Европе.
Масштаб и сложность укрепления свидетельствует, что люди того времени вложили в нее значительный труд и ресурсы. Доисторические каменные укрепления такого масштаба чрезвычайно редко встречаются на Балканах. Оборонительные сооружения чаще строили из дерева, грунта или других недолговечных материалов. Решение использовать камень указывает на стремление создать нечто долговечное и устойчивое. По мнению ученых, это может указывать на демонстрацию политической силы или стратегического превосходства в регионе.
Открытие помогает лучше понять, как развивались социальные и оборонительные системы сообществ позднего бронзового века в Юго-Восточной Европе. Уровень архитектуры крепости сравним с укрепительными сооружениями в других частях Европы и на Ближнем Востоке. Исследователи предположили, что регион мог играть более значимую роль в культурных сетях бронзового века, чем считали прежде.
Будущие раскопки, возможно, смогут еще больше рассказать о жителях поселения, их социальных структурах, торговых сетях и роли в меняющемся политическом ландшафте позднего бронзового века.
