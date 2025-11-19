Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Первый в мире роботизированный экзоскелет облегчил дайвинг и снизил нагрузку на мышцы
Китайские исследователи разработали портативный подводный экзоскелет для поддержки движения коленей водолазов. Этот прорыв в области носимой робототехники может привести к повышению производительности человека при подводных работах.
Разработка команды Пекинского университета под руководством профессора Ван Цинина открывает новые возможности для применения в морских исследованиях, подводном строительстве и профессиональной подготовке водолазов.
Созданное исследователями инновационное устройство крепится на ноги и работает в области коленного сустава. Его привод — тросовый, двусторонний, что делает конструкцию одновременно легкой и устойчивой. Датчики в реальном времени отслеживают угол сгибания, темп и силу движения, а встроенный контроллер вычисляет оптимальный момент для оказания помощи. Импульс помощи приходит не просто вовремя, а в строго выверенный микромомент, предвосхищая мышечное усилие. Это сродни легкому толчку в такт, который не просто помогает, а оптимизирует всю биомеханику движения.
Ключевая особенность — адаптивность. Устройство не диктует свою логику движений, а гибко подстраивается под технику дайвера, обеспечивая поддержку без потери контроля и естественности. Это критически важно для сложных маневров в ограниченном пространстве.
Эффективность экзоскелета подтвердили в тестах с участием шести опытных дайверов. При использовании экзоскелета водолазы продемонстрировали повышение эффективности по сравнению с погружениями без устройства.
Водолазы экономили больше воздуха: его потребление снизилось на заметные 22,7%. Кроме того, уменьшилась физическая нагрузка на мышцы ног, о чем свидетельствует снижение активности четырехглавой мышцы бедра на 20,9% и икроножной мышцы на 20,6%.
Что важно, дайверы хорошо адаптировались к механической помощи, демонстрируя естественные модели движения, что в совокупности привело к значительному улучшению их общей энергоэкономичности под водой.
Согласно учебникам истории, в бронзовом веке в казахской степи кочевали лишь немногочисленные племена со своими стадами. Но в начале 2000-х там обнаружили древнее поселение с остатками крупных домов, которое могло быть административным либо культурным центром. Это навело ученых на мысль, что жизнь в степи складывалась куда сложнее и была более организованной, чем предполагалось. Международная команда ученых представила новые результаты исследования этого поселения и выяснила, что на самом деле оно представляло собой крупнейший в этом регионе протогородской центр с масштабным производством оловянистой бронзы.
Биологи рассказали, как паразитические муравьи устраивают «государственный переворот» в колониях, которые хотят захватить
В темных лабиринтах подземного муравейника разыгрывается коварный сценарий, достойный политического триллера. Вместо того чтобы силой захватить трон, королева одного вида муравьев применяет хитрую тактику. Она проникает в чужую крепость и с помощью поддельного химического сигнала подстрекает верную стражу к свержению собственной повелительницы. Результат — жестокая казнь законной королевы и добровольное подчинение всего муравейника новой владычице.
Крошечная глиняная фигурка возрастом 12 тысяч лет, найденная в Израиле еще в 2019 году, долгое время озадачивала ученых. Дело в том, что на ней изображен сюжет, который никак не могли расшифровать. После тщательного анализа это удалось сделать международной команде исследователей. Они пришли к выводу, что на статуэтке, вероятно, изображен анимистический ритуал.
Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.
Наблюдая за сверхновой 2024 ggi спустя всего 26 часов после вспышки, астрономы напрямую определили форму ударной волны в момент ее прорыва из звезды. Открытие позволит уточнить механизмы гибели массивных светил и может привести к пересмотру существующих моделей возникновения сверхновых.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
