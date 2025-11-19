Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Первый в мире роботизированный экзоскелет облегчил дайвинг и снизил нагрузку на мышцы

Китайские исследователи разработали портативный подводный экзоскелет для поддержки движения коленей водолазов. Этот прорыв в области носимой робототехники может привести к повышению производительности человека при подводных работах.

Общая конструкция подводного экзоскелета / © IEEE Transactions on Robotics (2025)

Разработка команды Пекинского университета под руководством профессора Ван Цинина открывает новые возможности для применения в морских исследованиях, подводном строительстве и профессиональной подготовке водолазов.

Созданное исследователями инновационное устройство крепится на ноги и работает в области коленного сустава. Его привод — тросовый, двусторонний, что делает конструкцию одновременно легкой и устойчивой. Датчики в реальном времени отслеживают угол сгибания, темп и силу движения, а встроенный контроллер вычисляет оптимальный момент для оказания помощи. Импульс помощи приходит не просто вовремя, а в строго выверенный микромомент, предвосхищая мышечное усилие. Это сродни легкому толчку в такт, который не просто помогает, а оптимизирует всю биомеханику движения.

Ключевая особенность — адаптивность. Устройство не диктует свою логику движений, а гибко подстраивается под технику дайвера, обеспечивая поддержку без потери контроля и естественности. Это критически важно для сложных маневров в ограниченном пространстве.

Эффективность экзоскелета подтвердили в тестах с участием шести опытных дайверов. При использовании экзоскелета водолазы продемонстрировали повышение эффективности по сравнению с погружениями без устройства.

Водолазы экономили больше воздуха: его потребление снизилось на заметные 22,7%. Кроме того, уменьшилась физическая нагрузка на мышцы ног, о чем свидетельствует снижение активности четырехглавой мышцы бедра на 20,9% и икроножной мышцы на 20,6%.

Что важно, дайверы хорошо адаптировались к механической помощи, демонстрируя естественные модели движения, что в совокупности привело к значительному улучшению их общей энергоэкономичности под водой.