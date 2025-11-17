  • Добавить в закладки
Андрей Привалов
Андрей Привалов
17 ноября, 11:08
Рейтинг: +22
Посты: 121

Отправка людей на Луну откладывается: SpaceX запланировала сдвиг сроков до конца 2028 года

Согласно документам, оказавшимся в распоряжение издания Politico, космическая компания Илона Маска планирует уведомить NASA, что не сможет доставить людей на Луну как минимум до конца 2028 года — более чем на год позже, чем того хотели в Белом доме.

Художественное изображение: транспортная система Starship на Луне / © SpaceX
Художественное изображение: транспортная система Starship на Луне / © SpaceX

То, что SpaceX не укладывается в амбициозные сроки, неудивительно. Но даже обновленные ориентиры будет трудно соблюсти, учитывая сложность конструкции транспортной системы Starship и ее огромные размеры.

Как следует из документа, в июне 2026 года SpaceX проведет на околоземной орбите перекачку топлива с одного корабля Starship на другой — ключевую технологию для лунной миссии. Компания также планирует беспилотную посадку на Луну в июне 2027 года. Если все пройдет успешно, высадка астронавтов состоится не раньше сентября 2028-го.

SpaceX намерена включить новые сроки в график, который передаст NASA в декабре. После этого компания планирует работать с NASA над изменениями существующего контракта, чтобы утвердить обновленное расписание.

