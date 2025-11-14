Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Как в джакузи: в гибели сотни речных дельфинов в 2023 году увидели след глобального потепления
Продолжающаяся засуха в Амазонке в сентябре 2023 года привела к гибели более 150 дельфинов. Ученые выяснили, что температура воды в бразильском озере Тефе достигала 41°C.
В бразильском штате Амазонас в 2023 году десятки дельфинов выбросились на берег озера Тефе. Тогда исследователи отправились выяснить причину. Их выводы опубликованы в журнале Science.
Ученые выяснили, что к смерти дельфинов привели сильная засуха и экстремальная жара, начавшиеся в сентябре 2023 года. Они фактически превратили озеро в кипящий котел. Температура воды достигала 41°C, что горячее, чем в большинстве джакузи.
Моделирование показало, что основные причины столь высокой температуры — интенсивное солнечное излучение, уменьшение глубины воды, ее замутнение и снижение скорости ветра.
Экстремальный нагрев вод Амазонки последовал за долговременным повышением температуры — примерно на 0,6°C за десятилетие. Исследователи предположили, что из-за изменений климата в тропических водоемах температура воды все чаще будет приближаться к пределу выносливости водных организмов или превышать его.
Команда в общей сложности посетила десять центральных озер Амазонки. Исследователи обнаружили, что в пяти из них наблюдались исключительно высокие дневные температуры воды, превышающие 37°C. Это намного выше нормы — 29-30°C. Наиболее высокие показания ученые зафиксировали на озере Тефе, площадь его поверхности сократилась примерно на 75%.
Авторы исследования сосредоточили внимание на данных 2023 года, но уже в 2024 году в Амазонии произошла еще одна рекордная засуха. Из-за антропогенного изменения климата такие явления становятся все более частыми, сильными и продолжительными.
Ученые открыли новый, ранее неизвестный способ передвижения бактерий по поверхностям, для которого не нужны жгутики. Эти микроорганизмы на краю колонии переваривают сахара, выделяют метаболиты и создают осмотическое давление. Оно вызывает микроскопическое «цунами», и на нем бактерии катятся вперед.
Ученые из МФТИ и Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создали первую в своем роде полную классификацию конических сингулярностей в геометрии Минковского. Это фундаментальное достижение в математической физике заполняет пробел, существовавший в общей теории относительности более 60 лет.
Экзопланета K2-18 b недавно прославилась благодаря обнаружению в ее атмосфере гипотетических продуктов жизнедеятельности фитопланктона. В это трудно поверить, в том числе потому, что ее родительская звезда — красный карлик, а такие звезды известны своими экстремальными вспышками. Новые наблюдения показали, что K2-18 отличается необычным спокойствием.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Ученые открыли новый, ранее неизвестный способ передвижения бактерий по поверхностям, для которого не нужны жгутики. Эти микроорганизмы на краю колонии переваривают сахара, выделяют метаболиты и создают осмотическое давление. Оно вызывает микроскопическое «цунами», и на нем бактерии катятся вперед.
Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
19 Декабря, 2015
Пять новогодних лайфхаков, вдохновленных наукой
4 Мая, 2023
Темная сторона иммунитета
6 Августа, 2020
С точки зрения науки: взрыв в Бейруте
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии