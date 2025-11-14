Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Как в джакузи: в гибели сотни речных дельфинов в 2023 году увидели след глобального потепления

Продолжающаяся засуха в Амазонке в сентябре 2023 года привела к гибели более 150 дельфинов. Ученые выяснили, что температура воды в бразильском озере Тефе достигала 41°C.

Исследователи из Института устойчивого развития Мамирауа нашли мертвого дельфина у озера Тефе. Штат Амазонас, Бразилия, 3 октября 2023 года / © Bruno Kelly / Reuters

В бразильском штате Амазонас в 2023 году десятки дельфинов выбросились на берег озера Тефе. Тогда исследователи отправились выяснить причину. Их выводы опубликованы в журнале Science.

Ученые выяснили, что к смерти дельфинов привели сильная засуха и экстремальная жара, начавшиеся в сентябре 2023 года. Они фактически превратили озеро в кипящий котел. Температура воды достигала 41°C, что горячее, чем в большинстве джакузи.

Моделирование показало, что основные причины столь высокой температуры — интенсивное солнечное излучение, уменьшение глубины воды, ее замутнение и снижение скорости ветра.

Экстремальный нагрев вод Амазонки последовал за долговременным повышением температуры — примерно на 0,6°C за десятилетие. Исследователи предположили, что из-за изменений климата в тропических водоемах температура воды все чаще будет приближаться к пределу выносливости водных организмов или превышать его.

Команда в общей сложности посетила десять центральных озер Амазонки. Исследователи обнаружили, что в пяти из них наблюдались исключительно высокие дневные температуры воды, превышающие 37°C. Это намного выше нормы — 29-30°C. Наиболее высокие показания ученые зафиксировали на озере Тефе, площадь его поверхности сократилась примерно на 75%.

Авторы исследования сосредоточили внимание на данных 2023 года, но уже в 2024 году в Амазонии произошла еще одна рекордная засуха. Из-за антропогенного изменения климата такие явления становятся все более частыми, сильными и продолжительными.