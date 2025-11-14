Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Физический пуск российской термоядерной установки наметили на 2035 год

Россия запланировала физический пуск термоядерной установки на 2035 год. Российский токамак окажется значительно меньше по размеру, чем международный экспериментальный термоядерный реактор, но по параметрам плазмы они будут сопоставимы.

Одна из катушек сверхпроводящих магнитов ИТЭР / © Валентин Гибалов, блог TNENERGY

Как рассказал в интервью Naked Science руководитель проектного офиса по управляемому термоядерному синтезу «Наука и инновации» госкорпорации «Росатом» Андрей Аникеев, Россия запланировала запустить все технологические системы токамака с реакторными технологиями в 2035 году.

Специалисты собираются постепенно повышать температуру, ток и плотность плазмы, а к 2040 году выйти на запланированные рекордные показатели. Однако Аникеев отмечает, что рекорды не так важны, как возможность быть среди лидеров в исследованиях термоядерного синтеза.

Российский токамак будет значительно меньше, чем ИТЭР — строящийся во Франции международный экспериментальный термоядерный реактор. К примеру, у отечественного проекта радиус тора реакторной камеры составит 2,15 метра, при 6,3 метрах у ИТЭР. Однако запланированные параметры плазмы там будут схожи с параметрами международного реактора.

Температура плазмы будущего токамака составит около восьми килоэлектронвольт, что соответствует 93 миллионам градусов, а плотность — несколько единиц на 10 в 20-й степени. Аникеев охарактеризовал эти параметры как достойные.

Токамак планируют построить на территории Научного института «Росатома» в Троицке. Аникеев пояснил, что на территории научного института уже есть подходящее здание и научная инфраструктура, что поможет удешевить проект.

По словам Аникеева, российский термоядерный реактор окажется значительно дешевле, чем ИТЭР, бюджет которого оценивается примерно в 25 миллиардов долларов. Однако по возможностям они будут сопоставимы.