Физический пуск российской термоядерной установки наметили на 2035 год
Россия запланировала физический пуск термоядерной установки на 2035 год. Российский токамак окажется значительно меньше по размеру, чем международный экспериментальный термоядерный реактор, но по параметрам плазмы они будут сопоставимы.
Как рассказал в интервью Naked Science руководитель проектного офиса по управляемому термоядерному синтезу «Наука и инновации» госкорпорации «Росатом» Андрей Аникеев, Россия запланировала запустить все технологические системы токамака с реакторными технологиями в 2035 году.
Специалисты собираются постепенно повышать температуру, ток и плотность плазмы, а к 2040 году выйти на запланированные рекордные показатели. Однако Аникеев отмечает, что рекорды не так важны, как возможность быть среди лидеров в исследованиях термоядерного синтеза.
Российский токамак будет значительно меньше, чем ИТЭР — строящийся во Франции международный экспериментальный термоядерный реактор. К примеру, у отечественного проекта радиус тора реакторной камеры составит 2,15 метра, при 6,3 метрах у ИТЭР. Однако запланированные параметры плазмы там будут схожи с параметрами международного реактора.
Температура плазмы будущего токамака составит около восьми килоэлектронвольт, что соответствует 93 миллионам градусов, а плотность — несколько единиц на 10 в 20-й степени. Аникеев охарактеризовал эти параметры как достойные.
Токамак планируют построить на территории Научного института «Росатома» в Троицке. Аникеев пояснил, что на территории научного института уже есть подходящее здание и научная инфраструктура, что поможет удешевить проект.
По словам Аникеева, российский термоядерный реактор окажется значительно дешевле, чем ИТЭР, бюджет которого оценивается примерно в 25 миллиардов долларов. Однако по возможностям они будут сопоставимы.
Ученые открыли новый, ранее неизвестный способ передвижения бактерий по поверхностям, для которого не нужны жгутики. Эти микроорганизмы на краю колонии переваривают сахара, выделяют метаболиты и создают осмотическое давление. Оно вызывает микроскопическое «цунами», и на нем бактерии катятся вперед.
Ученые из МФТИ и Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создали первую в своем роде полную классификацию конических сингулярностей в геометрии Минковского. Это фундаментальное достижение в математической физике заполняет пробел, существовавший в общей теории относительности более 60 лет.
Экзопланета K2-18 b недавно прославилась благодаря обнаружению в ее атмосфере гипотетических продуктов жизнедеятельности фитопланктона. В это трудно поверить, в том числе потому, что ее родительская звезда — красный карлик, а такие звезды известны своими экстремальными вспышками. Новые наблюдения показали, что K2-18 отличается необычным спокойствием.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
