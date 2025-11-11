Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Перл-Харбор станет первой военно-морской базой США, вооруженной гиперзвуковыми ракетами

В рамках масштабной модернизации, нацеленной на противодействие растущему военному присутствию Китая в Тихом океане, Военно-морские силы (ВМС( США перебрасывают некоторые из своих самых совершенных кораблей и подводных лодок на Гавайи.

Художественное изображение эсминца типа «Замволт» / © U.S. Navy

Это превратит Перл-Харбор к 2030 году в главный плацдарм ВМС, где впервые будут сосредоточены надводные и подводные силы, оснащенные гиперзвуковым оружием.

Согласно планам ВМС, на объединенной базе Перл-Харбор–Хикам разместятся все три эсминца типа «Замволт» и несколько подводных лодок класса «Вирджиния», вооруженных системой «Conventional Prompt Strike» (CPS) — первой гиперзвуковой ракетой морского базирования.

Инфраструктурные работы, включая модернизацию электросетей и реконструкцию причалов, уже ведутся, чтобы принять новые сложные платформы. Этот сдвиг знаменует собой фундаментальный пересмотр доктрины ВМС, концентрируя их самые быстродействующие ударные возможности ближе к возможным очагам конфликта.

Эсминцы типа «Замволт», изначально создававшиеся для обстрела побережья и скрытных операций, получают вторую жизнь в качестве гиперзвуковых ударных платформ. Каждый корабль обладает уникальным корпусом, композитными надстройками и колоссальной электрогенерацией, рассчитанной на перспективные системы направленной энергии, такие как лазеры или рельсотроны.