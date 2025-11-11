Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Перл-Харбор станет первой военно-морской базой США, вооруженной гиперзвуковыми ракетами
В рамках масштабной модернизации, нацеленной на противодействие растущему военному присутствию Китая в Тихом океане, Военно-морские силы (ВМС( США перебрасывают некоторые из своих самых совершенных кораблей и подводных лодок на Гавайи.
Это превратит Перл-Харбор к 2030 году в главный плацдарм ВМС, где впервые будут сосредоточены надводные и подводные силы, оснащенные гиперзвуковым оружием.
Согласно планам ВМС, на объединенной базе Перл-Харбор–Хикам разместятся все три эсминца типа «Замволт» и несколько подводных лодок класса «Вирджиния», вооруженных системой «Conventional Prompt Strike» (CPS) — первой гиперзвуковой ракетой морского базирования.
Инфраструктурные работы, включая модернизацию электросетей и реконструкцию причалов, уже ведутся, чтобы принять новые сложные платформы. Этот сдвиг знаменует собой фундаментальный пересмотр доктрины ВМС, концентрируя их самые быстродействующие ударные возможности ближе к возможным очагам конфликта.
Эсминцы типа «Замволт», изначально создававшиеся для обстрела побережья и скрытных операций, получают вторую жизнь в качестве гиперзвуковых ударных платформ. Каждый корабль обладает уникальным корпусом, композитными надстройками и колоссальной электрогенерацией, рассчитанной на перспективные системы направленной энергии, такие как лазеры или рельсотроны.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Кофе — любимый напиток многих людей, но врачи традиционно советуют пациентам с мерцательной аритмией, или фибрилляцией предсердий, избегать кофеина, чтобы не спровоцировать симптомы этого распространенного нарушения сердечного ритма, способного привести к инсульту и преждевременной смерти. Однако результаты клинических испытаний, которые провела международная группа кардиологов, поставили эту рекомендацию под сомнение.
Испанские исследователи проанализировали популярные в соцсетях фото и видео с дикими животными, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. Специалисты пришли к выводу, что такого рода реалистичные, но фейковые материалы способны навредить как людям, так и животному миру, поскольку они вводят в заблуждение и подрывают усилия по сохранению дикой природы.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
