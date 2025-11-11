  • Добавить в закладки
Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
11 ноября, 09:43
Рейтинг: +1082
Посты: 2449

Перл-Харбор станет первой военно-морской базой США, вооруженной гиперзвуковыми ракетами

В рамках масштабной модернизации, нацеленной на противодействие растущему военному присутствию Китая в Тихом океане, Военно-морские силы (ВМС( США перебрасывают некоторые из своих самых совершенных кораблей и подводных лодок на Гавайи.

Сообщество
# оружие
# США
# флот
Художественное изображение эсминца типа «Замволт» / © U.S. Navy
Художественное изображение эсминца типа «Замволт» / © U.S. Navy

Это превратит Перл-Харбор к 2030 году в главный плацдарм ВМС, где впервые будут сосредоточены надводные и подводные силы, оснащенные гиперзвуковым оружием.

Согласно планам ВМС, на объединенной базе Перл-Харбор–Хикам разместятся все три эсминца типа «Замволт» и несколько подводных лодок класса «Вирджиния», вооруженных системой «Conventional Prompt Strike» (CPS) — первой гиперзвуковой ракетой морского базирования.

Инфраструктурные работы, включая модернизацию электросетей и реконструкцию причалов, уже ведутся, чтобы принять новые сложные платформы. Этот сдвиг знаменует собой фундаментальный пересмотр доктрины ВМС, концентрируя их самые быстродействующие ударные возможности ближе к возможным очагам конфликта.

Эсминцы типа «Замволт», изначально создававшиеся для обстрела побережья и скрытных операций, получают вторую жизнь в качестве гиперзвуковых ударных платформ. Каждый корабль обладает уникальным корпусом, композитными надстройками и колоссальной электрогенерацией, рассчитанной на перспективные системы направленной энергии, такие как лазеры или рельсотроны.

8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
9 ноября, 15:00
Анатолий Глянцев

Физики доказали, что Вселенная не может быть компьютерной симуляцией? Что здесь не так

Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».

С точки зрения науки
Физика
# вселенная
# математика
# Матрица
# теория всего
# физика
Выбор редакции
10 ноября, 12:19
Юлия Трепалина

Ежедневная чашка кофе снизила риск аритмии в клинических испытаниях

Кофе — любимый напиток многих людей, но врачи традиционно советуют пациентам с мерцательной аритмией, или фибрилляцией предсердий, избегать кофеина, чтобы не спровоцировать симптомы этого распространенного нарушения сердечного ритма, способного привести к инсульту и преждевременной смерти. Однако результаты клинических испытаний, которые провела международная группа кардиологов, поставили эту рекомендацию под сомнение.

Медицина
# аритмия
# болезни сердца
# здоровье
# кофе
# мерцательная аритмия
