В пещере глубоко под землей нашли самую большую паутину со 110 тысячами пауков
Исследователи обнаружили необычную серную пещеру с уникальной экосистемой. Внутри они нашли паутину площадью более 100 квадратных метров, которую населяли более 100 тысяч пауков.
В пещере, на границе между Албанией и Грецией группа европейских исследователей обнаружила гигантскую паутину площадью около 106 квадратных метров. На плотной паутине, напоминающей живую занавеску проживает около 110 000 пауков. Результаты исследования опубликованы в Subterranean Biology.
Исследователи нашли необычную паутину в 2022 году. Их поразил не только размер, но и ее жители. Бок о бок там обитали около 69 тысяч пауков Tegenaria domestica и 42 000 Prinerigone vagans. Это первый случай, когда ученые зафиксировали их совместное проживание. Кроме того, это первый зарегистрированный случай совместного строительства паутины в так называемой хемоавтотрофной пещере.
Энтомологи обратили внимание на необычное поведение Tegenaria domestica. Это обычный домашний паук, которого считают одиночным охотником. Зачастую он сам плетет паутину под камнями или в углах подвалов. Однако в пещере тысячи воронок слились в единую многослойную структуру, покрывающую стены. Внутри этих паутин мирно живут тысячи особей. При этом, как обнаружили ученые, местные пауки не проявляют привычную для вида каннибалистическую агрессию.
Удивил исследователей и Prinerigone vagans. Это паук, меньшего размера, плетущий листовые паутины. В пещере они также обитают внутри единой конструкции. В обычных условиях Tegenaria domestica стал бы охотиться на меньшего паука, но тут оба вида мирно сосуществуют.
Проведя генетическое исследование, ученые обнаружили, что местные пауки обладают уникальной ДНК, которая не встречается вне пещеры. Это показывает, что они долго находились в изоляции и эволюционировали в этих условиях. Кроме того, Tegenaria domestica откладывают в пещере намного меньше яиц за раз по сравнению с особями, обитающими на поверхности. По мнению ученых, это связано с высокой затратой энергии из-за темной и малокислородной среды. Также на это повлияло отсутствие хищников. Чтобы поддерживать стабильную популяцию, паукам не нужно производить много яиц.
Место, где нашли уникальную паутину, известно как Серная пещера. Там сформировалась хемоавтотрофная экосистема, существующая не за счет солнечного света, а благодаря хемосинтезу — процессу преобразования химической энергии в органическое вещество. Местные бактерии, окисляющие серу, образуют плотные белые биопленки на влажных камнях и отложениях. Этих микробов поедают мелкие беспозвоночные — личинки мошек и изоподы. Они, в свою очередь, становятся добычей для крупных жуков, многоножек и пауков.
Вся экосистема автономна и не зависит от внешних источников энергии. Она существует благодаря энергии, выделяющейся при превращении токсичного сероводорода бактериями в сульфат. Необычную систему поддерживает теплый ручей, протекающий через пещеру. Температура воды в нем стабильно держится на уровне около 26 °C. Она насыщена растворенным сероводородом, который придает ей характерный запах тухлых яиц.
