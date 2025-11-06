  • Добавить в закладки
Юлия Николаева
Юлия Николаева
6 ноября, 10:03
Рейтинг: +62
Посты: 105

Страны с наибольшим спросом на золото в 2025 году

Согласно данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council), глобальный спрос на золото в ювелирном и инвестиционном секторах (слитки и монеты) за первые три квартала 2025 года составил 2042 тонны. Из них 1047 тонн пришлось на ювелирные изделия, а 947 тонн — на инвестиционные формы золота.

Сообщество
# Золото
# инфографика
# статистика
Страны с наибольшим спросом на золото в 2025 году / © Econovis
Страны с наибольшим спросом на золото в 2025 году / © Econovis

Лидерами по объему спроса стали:

  • Китай — 591 тонна;
  • Индия — 462 тонны;
  • США — 109 тонн;
  • Турция — 76 тонн;
  • Иран — 58 тонн;
  • Россия — 51 тонна;
  • Саудовская Аравия — 48 тонн;
  • Таиланд — 38 тонн;
  • Вьетнам — 37 тонн;
  • Германия — 36 тонн.

В совокупности Китай и Индия обеспечили более половины мирового спроса на золото, подтверждая свой статус ключевых драйверов мирового рынка драгоценных металлов.

