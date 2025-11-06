Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Китае открылась новая масштабная база для больших панд

Китай создал новую базу по охране больших панд в юго-западной провинции Сычуань. Ее задачи — способствовать размножению этих знаменитых животных, проводить научные исследования и развивать международное сотрудничество. Теперь Китайский центр исследования и сохранения больших панд (CCRCGP) объединяет пять объектов по всей стране.

Большая панда / © Синьхуа

Этот шаг стал частью масштабных усилий Китая по защите экосистем и биоразнообразия. Новая база начала пробную работу после того, как сюда перевезли 13 панд. Комплекс площадью около 120 гектаров расположен в городском округе Мяньян. Ожидается, что он откроется для посетителей в следующем году, когда животные полностью адаптируются к новой среде.

«Панды в новой обстановке чувствуют себя немного напряженно, но в целом их состояние хорошее», — сообщил Хуан Чжи, руководитель подготовительной группы базы в Мяньяне. Чтобы обеспечить животным плавный переход, на базе работает команда опытных специалистов, которые внимательно следят за их состоянием.

Согласно данным Четвертого общенационального исследования панд, в дикой природе Мяньяна обитает 418 больших панд — это около 22,4% от общей популяции Китая, что является самым высоким показателем среди всех городских округов страны.

Начиная с 1980-х годов CCRCGP успешно решил ключевые задачи в области разведения панд в неволе, благодаря чему их популяция стабильно выросла — с всего шести особей в 1983 году до более чем 380 на сегодняшний день.