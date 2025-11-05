Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Более 30 посетителей абаканского кинотеатра получили ожоги глаз
В Абакане более 30 посетителей кинотеатра получили ожоги глаз. Во время сеанса в зале продолжали работать кварцевые лампы для дезинфекции.
Как сообщает «База», посетили абаканского кинотеатра «Наутилус» получили ожоги глаз во время сеанса «Папиных дочек». Пострадали более 30 человек, включая 20 детей. По информации издания, сотрудник забыл выключить бактерицидные лампы.
Региональный Минздрав сообщил «Интерфаксу», что пострадавшие обратились за помощью в республиканскую клиническую офтальмологическую больницу. Врачи оценили их состояние как удовлетворительное. Они пообещали, что ожоги не приведут к серьезным последствиям для здоровья. Всех пациентов отпустили домой.
Следствие возбудило уголовное дело по части 1 статьи 238 уголовного кодекса Российской Федерации (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Городская прокуратура также начала проверку. Ведомство даст правовую оценку, как кинотеатр соблюдает требования по обеспечению безопасности посетителей, в том числе детей.
