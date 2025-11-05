Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

БРИКС и «Большая семерка»: сравнение прогнозов роста ВВП на 2026 год

На сегодняшний день на страны БРИКС приходится половина населения планеты, и это объединение обладает все большим экономическим весом.

БРИКС и «Большая семерка»: сравнение прогнозов роста ВВП на 2026 год / © Visual Capitalist

В отличие от ряда западных держав, многие страны БРИКС демонстрируют стремительный рост валового внутреннего продукта (ВВП), движимый значительными инвестициями, активной торговлей и благоприятными демографическими изменениями. В условиях становления многополярного мира эта группа, расширяясь, усиливает свое влияние.

Данная инфографика сравнивает прогнозы роста реального ВВП для стран БРИКС и «Большой семерки», основанные на данных октябрьского обзора МВФ «Перспективы развития мировой экономики».

Ожидается, что Индия покажет один из самых высоких темпов роста в рамках блока: 6,6% в 2025 году и 6,2% в 2026. Для Китая, который укрепляет торговые связи по всей Азии, Европе и Африке, прогнозируется рост на 4,8% в 2025 году. Как и в Индии, в 2026 году его темпы, по прогнозам, несколько снизятся. С другой стороны темпы роста экономики России в 2026 году вырастут на 1% по сравнению с 0,6% в текущем году.

В среднем, рост экономик БРИКС более чем в три раза превысит показатели «Большой семерки» как в 2025, так и в 2026 году — что создает разительный контраст. При среднем прогнозируемом росте для стран «Большой семерки» всего в 1% многие из них сталкиваются с такими препятствиями, как старение населения и неопределенность в сфере международной торговли.

Примечательно, что для Германии в 2025 году прогнозируется один из самых низких в мире темпов роста ВВП — всего 0,2%. Однако в 2026 году он, как ожидается, ускорится до 0,9% — тенденция, которая наблюдается и в некоторых других странах «семерки».