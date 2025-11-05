Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
БРИКС и «Большая семерка»: сравнение прогнозов роста ВВП на 2026 год
На сегодняшний день на страны БРИКС приходится половина населения планеты, и это объединение обладает все большим экономическим весом.
В отличие от ряда западных держав, многие страны БРИКС демонстрируют стремительный рост валового внутреннего продукта (ВВП), движимый значительными инвестициями, активной торговлей и благоприятными демографическими изменениями. В условиях становления многополярного мира эта группа, расширяясь, усиливает свое влияние.
Данная инфографика сравнивает прогнозы роста реального ВВП для стран БРИКС и «Большой семерки», основанные на данных октябрьского обзора МВФ «Перспективы развития мировой экономики».
Ожидается, что Индия покажет один из самых высоких темпов роста в рамках блока: 6,6% в 2025 году и 6,2% в 2026. Для Китая, который укрепляет торговые связи по всей Азии, Европе и Африке, прогнозируется рост на 4,8% в 2025 году. Как и в Индии, в 2026 году его темпы, по прогнозам, несколько снизятся. С другой стороны темпы роста экономики России в 2026 году вырастут на 1% по сравнению с 0,6% в текущем году.
В среднем, рост экономик БРИКС более чем в три раза превысит показатели «Большой семерки» как в 2025, так и в 2026 году — что создает разительный контраст. При среднем прогнозируемом росте для стран «Большой семерки» всего в 1% многие из них сталкиваются с такими препятствиями, как старение населения и неопределенность в сфере международной торговли.
Примечательно, что для Германии в 2025 году прогнозируется один из самых низких в мире темпов роста ВВП — всего 0,2%. Однако в 2026 году он, как ожидается, ускорится до 0,9% — тенденция, которая наблюдается и в некоторых других странах «семерки».
Третий в истории наблюдений объект из другой звездной системы 3I/ATLAS произвел впечатление своей активностью и необычным химическим составом. Астрофизики пришли к выводу, что это последствия миллиардов лет воздействия на комету космических лучей.
Анализ медицинских данных более 130 тысяч взрослых пациентов с бессонницей, которые не менее года принимали мелатонин для нормализации сна, показал, что у них чаще диагностировали сердечную недостаточность. Также в группе были выше показатели госпитализации из-за проблем с сердцем и смертности от всех причин.
8 ноября жители России смогут наблюдать редкую «хвостатую странницу» — комету C/2025 A6 (Леммон), чей следующий визит состоится лишь через тысячелетие. В этот вечер небесное тело достигнет пика яркости, став доступным для просмотра невооруженным глазом. О том, как найти «странницу» на небе и что делает ее одной из главных комет года — рассказал эксперт Пермского Политеха.
Международная группа ученых провела необычный эксперимент. Исследователи взяли образцы фекалий у детей с разными типами темперамента и пересадили их крысам. После этого животные начали вести себя по-разному: те, кто получил микробиоту от активных детей, стали смелее и больше исследовали новое пространство. Это открытие намекает на то, что бактерии, живущие в кишечнике с детства, в какой-то мере способны влиять на формирование личности.
Обитающий в полярных районах Северного полушария гренландский кит (Balaena mysticetus) живет более двух столетий и почти не болеет раком. Секрет его долголетия оказался скрыт в клетках соединительной ткани, ответственной за заживление ран: при пониженной температуре в них активируется особый белок, усиливающий восстановление поврежденной ДНК.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
