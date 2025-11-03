Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Физические упражнения уменьшили среднюю частоту сердечных сокращений в день, а не увеличили ее

Президент США Дональд Трамп регулярно вспоминает поговорку, что тело — это батарея с ограниченным запасом энергии, а физические нагрузки только расходуют ее. Новое исследование австралийских ученых опровергло это утверждение. Они выяснили, что у тренированных людей снижена суммарная частота сердечных сокращений в сутки. Это потенциально увеличивает срок их жизни.

Кадр из фильма «Сара предпочитает бегать» / © La Boîte à Fanny

Группа исследователей под руководством спортивного кардиолога, профессора Андре Ла Герша отслеживала ежедневную сердечную активность 109 спортсменов и 38 неспортсменов, используя непрерывный мониторинг сердечного ритма. Результаты исследования опубликованы в JACC: Advances.

У спортсменов средняя частота сердечных сокращений составляла 68 ударов в минуту, а у неспортсменов — 76 ударов в минуту. За день в общей сложности у спортсменов получалось 97 920 ударов, а у неспортсменов — 109 440 ударов. Получается, суммарное количество сокращений у спортсменов было примерно на десять процентов меньше.

Ла Герш пояснил, что это экономит около 11 500 ударов в день. Хотя сердца спортсменов работают усерднее во время упражнений, снижение частоты сокращений в покое компенсирует это.

У самых приспособленных людей частота сердечных сокращений в состоянии покоя составляла всего 40 ударов в минуту при среднем показателе 70–80 ударов в минуту. Получается, в течение 24 часов у спортсменов количество сердечных сокращений меньше, чем у людей, ведущих малоподвижный образ жизни. Это происходит даже с учетом резких скачков на тренировках.

По словам Ла Герша, чем больше человек тренируется, тем метаболически эффективнее становится его тело. Даже при одной усердной часовой тренировке в день, сердце начинает биться медленнее в течение остальных 23 часов. Это приводит к уменьшению суммарного количества ударов.

Снижение частоты сердечных сокращений в состоянии покоя — это не только показатель физической формы, но и фактор, указывающий на более крепкое здоровье. Ла Герш отмечает, что безопасное увеличение физической активности может улучшить работу сердца и снизить долгосрочные риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Экстремальные соревнования на выносливость, такие как «Тур де Франс», могут временно повысить ежедневное количество сердечных сокращений. Однако польза от регулярных тренировок перевешивает риски.

Наилучший результат приносит переход от низких физических нагрузок к умеренным. Несколько часов тренировок в неделю могут повысить работоспособность сердца, сделав каждое сокращение более значимым. По словам Ла Герша, это может продлить жизнь человека на несколько лет.