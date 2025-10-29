Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Новая жизнь АЭС: Google возобновит работу законсервированной станции в Айове
Компания Google объявила о партнерстве с NextEra Energy, направленном на ускоренное развитие атомной энергетики в США, начав с повторного запуска АЭС Дуэйн-Арноль в Айове.
Согласно заключенному соглашению, Google будет покупать 600 мегаватт энергии с этой АЭС в рамках 25-летнего договора о покупке электроэнергии для снабжения своих растущих центров обработки данных. Оставшуюся часть вырабатываемой станцией энергии на тех же условиях выкупит кооператив Central Iowa Power Cooperative (CIPCO). Это поможет повысить стабильность местной энергосети, создаст тысячи рабочих мест и обеспечит значительные экономические инвестиции в регионе Среднего Запада.
Ожидается, что закрытая атомная электростанция будет расконсервирована и начнет поставлять электроэнергию в сеть в первом квартале 2029 года, при условии получения одобрения регулирующих органов.
NextEra Energy и Google также подписали соглашение об изучении возможности разработки новых объектов атомной генерации для развертывания в США, что поможет удовлетворить растущие энергетические потребности страны.
Для перезапуска АЭС NextEra Energy потребуется получить одобрение Комиссии по ядерному регулированию США (NRC) на восстановление лицензионной основы станции до рабочего статуса, приведение компонентов станции в состояние, обеспечивающее безопасную эксплуатацию, и выполнение любых необходимых модернизаций для соответствия предлагаемой эксплуатационной лицензионной основе.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
