Юлия Николаева
Юлия Николаева
29 октября, 09:38
Рейтинг: +60
Посты: 97

Новая жизнь АЭС: Google возобновит работу законсервированной станции в Айове

Компания Google объявила о партнерстве с NextEra Energy, направленном на ускоренное развитие атомной энергетики в США, начав с повторного запуска АЭС Дуэйн-Арноль в Айове.

Сообщество
# Google
# АЭС
# энергия
АЭС Дуэйн-Арноль / © wikipedia
АЭС Дуэйн-Арноль / © wikipedia

Согласно заключенному соглашению, Google будет покупать 600 мегаватт энергии с этой АЭС в рамках 25-летнего договора о покупке электроэнергии для снабжения своих растущих центров обработки данных. Оставшуюся часть вырабатываемой станцией энергии на тех же условиях выкупит кооператив Central Iowa Power Cooperative (CIPCO). Это поможет повысить стабильность местной энергосети, создаст тысячи рабочих мест и обеспечит значительные экономические инвестиции в регионе Среднего Запада.

Ожидается, что закрытая атомная электростанция будет расконсервирована и начнет поставлять электроэнергию в сеть в первом квартале 2029 года, при условии получения одобрения регулирующих органов.

NextEra Energy и Google также подписали соглашение об изучении возможности разработки новых объектов атомной генерации для развертывания в США, что поможет удовлетворить растущие энергетические потребности страны.

Для перезапуска АЭС NextEra Energy потребуется получить одобрение Комиссии по ядерному регулированию США (NRC) на восстановление лицензионной основы станции до рабочего статуса, приведение компонентов станции в состояние, обеспечивающее безопасную эксплуатацию, и выполнение любых необходимых модернизаций для соответствия предлагаемой эксплуатационной лицензионной основе.

27 октября, 10:38
Игорь Байдов

Эксперимент с амадинами помог объяснить феномен рассветного пения птиц

Ежедневно, еще до восхода солнца, миллионы птиц по всей планете наполняют воздух своими голосами. Этот рассветный концерт — одно из самых красивых и загадочных явлений природы. Почему пернатые певцы предпочитают встречать день именно так? Авторы нового исследования предложили простой ответ: птицы не могут иначе. Ночь заставляет их молчать, а утро дает долгожданную свободу, выплескивающуюся в бурном и страстном хоре.

Биология
# вокализация
# животные
# пение птиц
# птицы
28 октября, 14:25
Юлия Трепалина

Эксперимент показал, что все люди обладают задатками к программированию

Программирование, то есть умение создавать компьютерные программы, сегодня уже не просто профессия, а инструмент развития, творчества и влияния в современном обществе. Но что происходит в человеческом мозге, когда он осваивает этот важнейший навык? Изучить вопрос взялись исследователи из Университета Джонса Хопкинса (США).

Психология
# python
# мозговая активность
# Нейронная сеть
# нейроны
# программирование
# фМРТ
# человеческий мозг
29 октября, 08:31
Адель Романова

Астрофизики назвали самое вероятное местоположение внеземной цивилизации в Галактике

По расчетам ученых, для высокоразвитой внеземной цивилизации самым разумным было бы обосноваться у самого центра Млечного Пути, на близкой орбите вокруг сверхмассивной черной дыры: там эффект замедления времени позволяет облететь и исследовать Галактику в кратчайшие сроки.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# галактика
# замедление времени
# космос
# Млечный путь
# сверхмассивная черная дыра
# Стрелец A
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
27 октября, 11:44
Илья Гриднев

Ученые разобрались, как астрономы майя веками предсказывали солнечные затмения

Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.

Антропология
# Календарь Майя
# солнечное затмение
# цивилизация майя
Последние комментарии

Serg P
1 минута назад
ром, у вас это где? Вас давно пора на нары и у нас и у вас

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2025 год

Сергей Запрягаев
4 минуты назад
Помнится, в начале века вышла книга Стефана Уэбба "50 решений парадокса Ферми". Видимо, пора ему писать новую, "250 решений парадокса Ферми"))

Математик объяснил парадокс Ферми «зоной одиночества»

Олег Дембовский
8 минут назад
Не займёет пару триллионов долларов, буду должен

Долговой рейтинг планеты: страны с самым большим госдолгом в 2025 году

Павел Жирнов
14 минут назад
Укропитеки вообще вон, чёрное море вырыли....

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2025 год

Павел Жирнов
16 минут назад
Сугубо из шкурных интересов😁

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2025 год

Павел Жирнов
19 минут назад
Там на одних нобелевских премия мира, картина смешнее не придумаешь, да и последние по литературе🤣

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2025 год

Павел Жирнов
26 минут назад
Изучи тему по росту объёма мировой денежной массы, когда на обслуживание текущего долга необходима сумма в долг, а затем на те две суммы требуется

Долговой рейтинг планеты: страны с самым большим госдолгом в 2025 году

Павел Жирнов
32 минуты назад
Рухнет, это когда США, объявят дефолт по долгов обязательствам, когда заем на обслуживание долга превысит сам долг, и здесь имеет место быть

Долговой рейтинг планеты: страны с самым большим госдолгом в 2025 году

Doctor Creos
33 минуты назад
User, Тебе в другое место с пропагандой и обсираловом.Интересно тогда с какого аула ты,если Израиль не страна и тут нет населения.Топишь за

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2025 год

Cristalix PE
1 час назад
Oleg, не знаю на счёт остальных, но тот чел что открыл причины развития и предрасположенности альцгеймера,получил за это премию, а позже оказалось

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2025 год

Sergey Gorovoy
2 часа назад
ром, это вы о дьяволито? 😈 и что именно он сделал плохого-то? или это попы вдолбили в мозжечок кадилом? а светят только фингал под глазом, ну или -

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2025 год

Aurel Kintya
2 часа назад
Павел, Для начала, изучи за что Эйнштейн получил нобелевку! И не пиши впредь фигню

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2025 год

Ясинжан Исамидинов
2 часа назад
Интересно зажиточные с высоким уровнем жизни страны с большими Долгами а нищие без долгов Может бедным странам тоже надо начать наращивать

Долговой рейтинг планеты: страны с самым большим госдолгом в 2025 году

G Mi
2 часа назад
User, Секта - это твоё правительство сидящее уже 25 лет у власти и дурящее тебе подобных рассказывая сказки и небылицы.

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2025 год

Мухомет Алиев
2 часа назад
Если учесть как дали Обаме премию Мира, неудивительно, что США впереди планеты всей...

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2025 год

Julia Lew
2 часа назад
Годовой долг планеты! Как может планета быть кому то должна??? Автор ,иди протрезвей!

Долговой рейтинг планеты: страны с самым большим госдолгом в 2025 году

Leonid Madorsky
2 часа назад
User, данунах))) вообще то по маме он галактический чеченец по папе русский)))) не?

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2025 год

Julia Lew
2 часа назад
Juri, инженер? Гарин? Боготыми?Хахаха. Беляев ? Неее , что вы! Я в отличии от вас ,читаю только ваши комментарии. Да вы сами логически подумайте! Кто в

Долговой рейтинг планеты: страны с самым большим госдолгом в 2025 году

Константин Йорш
2 часа назад
Сергей, по этому у сша долг 38,3 т 🤣

Долговой рейтинг планеты: страны с самым большим госдолгом в 2025 году

User User
2 часа назад
Никакого еврейского происхождения нет, это секта, которой подарили немного земли, и она всех вокруг выживает. Страна - перевалка.

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2025 год

