Юлия Николаева
Юлия Николаева
26 октября, 11:22
Лучшие снимки премии Chromatic Awards в категории «Дикая природа»

Когда речь заходит о дикой природе, немногие вещи производят такое сильное впечатление, как кадр, который кажется живым — лев, замерший в момент рыка, птица, застигнутая в полете, или мимолетный взгляд между хищником и жертвой.

Снимок, занявший второе место: летучие мыши в Дхару, штат Махараштра, Индия / © Baiju Patil
Международный конкурс цветной фотографии Chromatic Awards вновь продемонстрировал невероятный талант и страсть фотографов, умеющих с помощью снимков рассказать истории, передать эмоции и неукротимую энергию жизни на Земле.

Снимок, занявший первое место: слоны в национальном парке имени Джима Корбетта, Индия / © Baiju Patil
Снимок, занявший третье место: гну / © Hira Punjabi
Высокая оценка жюри: конь в лавандовых тонах / © Samantha Ebeling
Высокая оценка жюри: стервятник в заповеднике Зиманга, Южная Африка / © Ngar Shun Victor Wong
Высокая оценка жюри: азиатский лев / © Marcello Galleano
Высокая оценка жюри: одинокий антарктический пингвин пересекает огромную льдину / © Alex Pansier
Высокая оценка жюри: фотография европейского зубра во время снегопада / © Hira Punjabi 
Высокая оценка жюри: рыбалка белой цапли / © Xiaoping Lin
Высокая оценка жюри: портрет японской макаки / © Peter-Paul de Meijer
