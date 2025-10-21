Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Tesla обновила информацию о планах по созданию новой версии Roadster
Ранее в 2025 году Илон Маск заявил, что Tesla проведет «самую эпическую демонстрацию» Roadster в конце года. Уже наступил четвертый квартал, время поджимает, поэтому 20 октября на подкасте Ride the Lightning главный дизайнер компании Франц фон Хольцхаузен наконец поделился долгожданным обновлением.
Roadster остается одним из самых ожидаемых электромобилей в индустрии и изначально должен был выйти еще в 2020 году. Однако Tesla так увлеклась масштабированием производства Model Y и разработкой автономных систем, что проект Roadster отошел на второй план.
Руководители компании, включая Маска и Фон Хольцхаузена, лишь намекали на особенности машины и подогревали интерес потенциальными датами выпуска, которые каждый раз откладывались.
В прошлом году Tesla планировала показать что-то, но Маск, увидев улучшения по сравнению с оригинальным дизайном 2017 года, решил, что компания может пойти дальше, и проект снова отложили на год.
В этом году Маск вновь говорил о «самой эпической демонстрации», и вчера Фон Хольцхаузен подтвердил, что шоу все еще планируется. Он также приоткрыл завесу над новыми возможностями Roadster, включая новые варианты окраски.
Дизайнер отметил, что возможности электромобиля действительно впечатляют, и его довели до уровня, где кажется, что машина испытывает пределы физики. Франц добавил, что Tesla «достигла того стандарта, который ставила перед собой».
Очевидно, что Roadster не станет ключевым продуктом для миссии Tesla или ее будущего, которое в основном ориентировано на искусственный интеллект, роботакси (robotaxi) и автономные технологии. Тем не менее, это важный продукт, ведь многие покупатели внесли значительные авансовые платежи в 250 000 долларов, чтобы зарезервировать электромобиль.
Tesla пока не объявила точную дату демонстрации Roadster, но исходя из интервью Фон Хольцхаузена, компания по-прежнему планирует провести ее до конца года.
У астрономов появилось возможное объяснение феномену, который обнаружили несколько лет назад: у некоторых карликовых планет и даже астероидов есть кольца, как у газовых гигантов. Ученые предположили, что кольца малых тел формируются благодаря их неправильной форме и, как следствие, неравномерно распределенной гравитации.
Ученые по видео и рассказам очевидцев воссоздали смертельное нападение акул на пловца у берегов Израиля
В апреле 2025 года у побережья израильского города Хадера произошла трагедия: мужчину, который плавал с маской и трубкой в нескольких десятках метров от берега, растерзали акулы прямо на глазах у людей на пляже. Морские биологи по видео и рассказам очевидцев восстановили вероятный ход тех событий и объяснили, какие обстоятельства могли спровоцировать коллективную атаку акул.
Еще в 2020 году Россия отставала по квантовым технологиям от лидеров на 10 лет. Квантовые вычисления, квантовые коммуникации и квантовые сенсоры — все это, казалось, вскоре войдет в практику везде, но не у нас. В 2025-м ситуация уже изменилась: в области квантовых вычислений страна вошла в число лидеров квантовой гонки. Как это удалось и каких практических результатов можно ждать?
В густой оранжевой дымке Титана, где температура опускается до минус 180 градусов Цельсия, происходят невозможные по земным меркам химические реакции: молекула циановодорода (HCN), рожденная в атмосфере из азота, метана и этана, могла сформировать кристаллы, объединяющие вещества противоположной природы.
Первый официальный документ, описывающий принцип действий в случае возможного контакта с внеземной цивилизацией, был принят Международной академией астронавтики (IAA) в 1989 году. С тех пор декларацию неоднократно пересматривали, а ее обновленную версию, адаптированную под реалии XXI века, ученые разработали совместно с участниками проекта по поиску инопланетян SETI.
Число несущих их клеток не просто увеличивается, механизм отбора связан с эволюционным преимуществом половых клеток. Узнать об этом помог улучшенный метод секвенирования ДНК.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
