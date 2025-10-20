Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

На побережье Балтийского моря краеведы-энтузиасты нашли 2800-летний кинжал

На балтийском побережье Польши краеведы-энтузиасты нашли искусно украшенный кинжал, характерный для хальштаттской культуры. Возраст находки — около 2800 лет.

Гальштатский кинжал, обнаруженный в Польше / © Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej

На побережье Балтийского моря в Польше обрушились штормы, размывшие утес. Как отмечает Музей истории Каменьской земли (Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej), это позволило обнаружить артефакт, скрытый почти три тысячи лет.

Недалеко от Каменя-Поморского в Западном Поморье любители истории нашли в комке глины кинжал. Яцек Уковский и Катажина Герджик изучали побережье после непогоды. Обнаружив необычную находку, они сразу связались с директором музея Гжегожем Куркой.

Длина оружия — примерно 24 сантиметра. Кинжал богато украшен полумесяцами, крестами и геометрическими мотивами, выгравированными вдоль лезвия. Рукоять заканчивается заостренным наконечником, украшенным чередующимися узорами. Курка отметил, что по уровню мастерства изготовления этот клинок — одна из лучших находок на территории Польши.

Детальное изображение узоров на гальштатском кинжале / © Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej

Ancient Origins поясняет, что узоры на клинке могут указывать на ритуальное назначение оружия. Такие мотивы были характерны для Хальштаттского периода — культурного горизонта примерно с 800 по 450 год до нашей эры, считающегося началом железного века в Европе.

Ученые расходятся во мнениях, как именно использовался кинжал. Продуманность его украшений и отсутствие боевого износа могут означать, что это — церемониальный клинок. Однако его прочная конструкция и сбалансированные пропорции могут свидетельствовать, что он принадлежал воину высокого ранга.

Курка предположил, что кинжал изготовили в одном из известных металлургических центров, возможно, на территории современных Италии, Австрии или Балканских стран. На север он мог попасть через древние торговые пути. Будущие лабораторные анализы прояснят его происхождение и назначение.