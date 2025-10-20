Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
В Китае заработали туалеты, которые заставляют смотреть рекламу в обмен на бумагу
В некоторых регионах Китая в общественных туалетах появились новые диспенсеры, которые выдают туалетную бумагу за просмотр рекламы. Эту систему раскритиковали местные жители.
Как сообщает Techspot, на экране новых диспенсеров для туалетной бумаги появляется QR-код. С помощью смартфонов пользователи должны подключиться к диспенсеру. В приложении появится видеореклама, которая отображается в течение нескольких секунд.
Когда реклама заканчивается, автомат выдает немного бумаги. Не желающие смотреть рекламу могут заплатить 0,5 юаня (около семи центов США).
По утверждению муниципальных властей, нововведение — часть кампании по сокращению отходов в общественных заведениях. Городская администрация неоднократно отмечала, что местные жители и туристы забирали много бесплатной бумаги.
Пока неизвестно, продолжат ли использовать диспенсеры с рекламой после пробного этапа. Местные жители новую систему раскритиковали. К примеру, проблемы могут возникнуть у людей с разряженными телефонами или у тех, у кого нет мелочи. Непонятно, будут ли собранные данные хранить анонимно, а также как их будут контролировать.
