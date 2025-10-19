Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Инфографика: какие страны Евросоюза производят больше всего автомобилей
Евросоюз — один из крупнейших производителей автомобилей в мире. Инфографика наглядно показывает, какие европейские страны стали лидерами в автомобильной промышленности в 2024 году.
По данным World Wide Mobility, в 2024 году Европейский Союз произвел более 11,4 миллиона легковых автомобилей. Лидером оказалась Германия, где выпустили более четырех миллионов автомобилей. Там производят машины марок Volkswagen, Audi, Porsche, BMW, Mercedes-Benz, Opel, Tesla и Ford.
Испания с 1,8 миллиона автомобилей оказалась на втором месте. Там производят машины таких марок: SEAT, Volkswagen, Stellantis (Peugeot, Citroën, Opel, Fiat), Renault, Mercedes-Benz и Ford.
Также в тройку лидеров попала Чехия, где произвели 1,45 миллиона легковых машин. Там расположены заводы Škoda, Hyundai и Toyota.
Словакия и Франция едва не дотянули до миллиона — около 993,7 тысячи и 910,2 тысячи автомобилей соответственно. В топ-12 также оказались Румыния, Польша, Венгрия, Италия, Португалия, Швеция и Бельгия. Показатели Италии и Швеции не такие впечатляющие, но именно там выпускают дорогие автомобили таких брендов как Ferrari, Lamborghini, Koenigsegg и Volvo.
