Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество».

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
19 октября, 10:41
Рейтинг: +81
Посты: 221

Инфографика: какие страны Евросоюза производят больше всего автомобилей

Евросоюз — один из крупнейших производителей автомобилей в мире. Инфографика наглядно показывает, какие европейские страны стали лидерами в автомобильной промышленности в 2024 году.

Сообщество
# автомобили
# европейский союз
# Евросоюз
# Инфографики
# карты
# промышленность
Инфографика: Производство автомобилей в странах Евросоюза / © World Wide Mobility
Инфографика: Производство автомобилей в странах Евросоюза / © World Wide Mobility

По данным World Wide Mobility, в 2024 году Европейский Союз произвел более 11,4 миллиона легковых автомобилей. Лидером оказалась Германия, где выпустили более четырех миллионов автомобилей. Там производят машины марок Volkswagen, Audi, Porsche, BMW, Mercedes-Benz, Opel, Tesla и Ford.

Испания с 1,8 миллиона автомобилей оказалась на втором месте. Там производят машины таких марок: SEAT, Volkswagen, Stellantis (Peugeot, Citroën, Opel, Fiat), Renault, Mercedes-Benz и Ford.

Также в тройку лидеров попала Чехия, где произвели 1,45 миллиона легковых машин. Там расположены заводы Škoda, Hyundai и Toyota

Словакия и Франция едва не дотянули до миллиона — около 993,7 тысячи и 910,2 тысячи автомобилей соответственно. В топ-12 также оказались Румыния, Польша, Венгрия, Италия, Португалия, Швеция и Бельгия. Показатели Италии и Швеции не такие впечатляющие, но именно там выпускают дорогие автомобили таких брендов как Ferrari, Lamborghini, Koenigsegg и Volvo.

17 октября, 22:00
Любовь С.

Правило «подобное растворяется в подобном» не сработало на Титане

В густой оранжевой дымке Титана, где температура опускается до минус 180 градусов Цельсия, происходят невозможные по земным меркам химические реакции: молекула циановодорода (HCN), рожденная в атмосфере из азота, метана и этана, могла сформировать кристаллы, объединяющие вещества противоположной природы.

Астрономия
# атмосфера
# метан
# молекулы
# органические вещества
# Сатурн
# титан
# этан
18 октября, 11:06
Evgenia Vavilova

У мужчин с возрастом усиливается позитивный отбор спермы с вредными мутациями

Число несущих их клеток не просто увеличивается, механизм отбора связан с эволюционным преимуществом половых клеток. Узнать об этом помог улучшенный метод секвенирования ДНК.

Биология
# возрастные изменения
# секвенирование ДНК
# сперма
# сперматозоиды
# старение
# фертильность
18 октября, 10:18
Редакция Naked Science

Как Россия стала одним из лидеров квантовой гонки — и что планирует получить в результате

Еще в 2020 году Россия отставала по квантовым технологиям от лидеров на 10 лет. Квантовые вычисления, квантовые коммуникации и квантовые сенсоры — все это, казалось, вскоре войдет в практику везде, но не у нас. В 2025-м ситуация уже изменилась: в области квантовых вычислений страна вошла в число лидеров квантовой гонки. Как это удалось и каких практических результатов можно ждать?

С точки зрения науки
# квантовые компьютеры
# квантовые технологии
# росатом
# технологии
15 октября, 15:34
Адель Романова

На архивных снимках у межзвездной кометы 3I/ATLAS не увидели комы, вопреки ожиданиям

Еще до официального открытия объект 3I/ATLAS попадал в поле зрения обсерваторий, и недавно эту межзвездную комету рассмотрели на архивных изображениях с космического телескопа TESS. На этих снимках у нее не оказалось комы. Тем не менее астрономы уверены, что комета должна была быть активной уже тогда.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
15 октября, 11:16
ПНИПУ

Ученые рассказали, какая мука полезнее и почему

16 октября отмечается Всемирный день хлеба – продукта, который вносит значимый вклад в ежедневную жизнь и питание людей. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему белый портится быстрее ржаного, нужно ли убирать глютен из рациона, на какие полезные виды муки заменить пшеничную, какие подойдут веганам, диабетикам и аллергикам и как правильно хранить мучные изделия.

ПНИПУ
# еда
# здоровая пища
# здоровое питание
# мука
# полезная еда
# хлеб
17 октября, 13:43
Юлия Трепалина

Профессор психологии назвал факторы успеха дубайского шоколада

Какие факторы обеспечили широкую популярность новомодному лакомству? Мнением на этот счет поделился профессор экспериментальной психологии из Оксфордского университета Чарлз Спенс. На его счету более 1200 научных статей и 16 книг, в том числе международный бестселлер «Гастрофизика: новая наука о питании», в которой автор объяснил, как наши ожидания, мозг и другие чувства влияют на восприятие вкуса и удовольствие от еды.

Психология
# пищевая промышленность
# популярность
# сладости
# социальные сети
# шоколад
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
