  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
18 октября, 14:12
Рейтинг: +81
Посты: 220

В Таиланде под древней статуей Будды обнаружили клад

В Таиланде археологи отыскали клад, лежащий под статуей Будды возрастом в 1300 лет. Там нашли сокровища из золота и серебра.

Сообщество
# артефакты
# археология
# Будда
# Памятники
# Таиланд
# украшения
Найденные артефакты под статуей Будды / © Департамент изящных искусств Таиланда
Найденные артефакты под статуей Будды / © Департамент изящных искусств Таиланда

Открытие сделали археологи из Департамента изящных искусств Таиланда. Артефакты нашли в храме Ват Таммачак Сема Рам в районе Сунг Ноен провинции Накхонратчасима.

Археологи нашли клад во время проекта по сохранению памятника, собираясь снизить влажность вокруг статуи лежащего Будды — одной из старейших в Таиланде. 

Подготавливая дренажную систему, рабочие наткнулись на керамический контейнер с украшениями, спрятанными на глубине около 1,3 метра под статуей. Там лежали 33 предмета, в том числе золотые кольца, серебряные серьги и бронзовые украшения сложной формы. Предположительно, они относятся к периоду Дваравати (VI–XI века нашей эры).

Глава Департамента изящных искусств Паномбут Чантрачот рассказал, что первую находку сделали в апреле 2025 года. Спустя несколько дней они нашли другие артефакты, сделанные из золота, свинца, а также сплава олова и свинца. 

Среди находок оказались необычные металлические пластины с изображениями Будды. Эксперты считают, что изделия создавали в технике рельефной чеканки — изображение формировали с помощью ударов с обратной стороны металла. 

Золотая пластина с изображением Будды / © Департамент изящных искусств Таиланда
Золотая пластина с изображением Будды / © Департамент изящных искусств Таиланда

Все находки передали в Национальный музей Пхимаи. Там эксперты тщательно очищают, заносят в каталог и изучают каждое произведение. 

Цивилизация Дваравати, процветала на территории нынешнего центрального и северо-восточного Таиланда в период с VI по XI век. Она сыграла важную роль в распространении буддизма и формировании ранних форм искусства региона. 

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
18 Окт
1500
Мозг читающий
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
18 Окт
Бесплатно
Сколиоз: почему он возникает и как сохранить здоровье
Парк Горького
Москва
Беседа
18 Окт
Бесплатно
Как воспитать ученого: формулы успеха известных научных династий
ВДНХ
Москва
Лекция
18 Окт
Бесплатно
Новые и редкие виды птиц в орнитофауне Ленинградской области
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
18 Окт
1000
Как гены влияют на боль
Medio Modo
Москва
Экскурсия
18 Окт
Бесплатно
Космонавтика в лицах
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
19 Окт
Бесплатно
Квантовый компьютер: жизнь и смерть волновой функции
ВДНХ
Москва
Экскурсия
19 Окт
Бесплатно
Мечты о покорении космоса
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
19 Окт
Бесплатно
Лунные горизонты
Космонавтика и авиация
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
17 октября, 22:00
Любовь С.

Правило «подобное растворяется в подобном» не сработало на Титане

В густой оранжевой дымке Титана, где температура опускается до минус 180 градусов Цельсия, происходят невозможные по земным меркам химические реакции: молекула циановодорода (HCN), рожденная в атмосфере из азота, метана и этана, могла сформировать кристаллы, объединяющие вещества противоположной природы.

Астрономия
# атмосфера
# метан
# молекулы
# органические вещества
# Сатурн
# титан
# этан
16 октября, 13:40
Игорь Байдов

Древний родственник человека обладал силой гориллы и ловкостью современных людей

Ученые обнаружили хорошо сохранившиеся кисти рук парантропа Бойса — представителя рода, обитавшего в Восточной Африке примерно от 2,3 до 1,2 миллиона лет назад. Анализ останков показал, что его руки были мощные, как у современной гориллы, но при этом способными к тонкой работе. Открытие, вероятно, заставит научный мир пересмотреть роль этого вида в эволюции.

Антропология
# гоминины
# гориллы
# каменные орудия
# люди
# олдувайская культура
# парантропы
# родствениики
16 октября, 11:21
Игорь Байдов

Морские биологи рассказали, зачем гигантские скаты ныряют на глубину более тысячи метров

В темноте океанских глубин, куда не проникает солнечный свет, гигантские морские дьяволы совершают немыслимые маневры. Эти величественные создания размером с небольшой автомобиль опускаются в бездну, где царят холод и колоссальное давление. Долгое время цель этих рискованных экспедиций оставалась загадкой для ученых. Авторы нового исследования, наконец, приоткрыли завесу тайны и предложили объяснение этому явлению.

Биология
# глубины
# животные
# морские животные
# океан
# скаты
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
15 октября, 15:34
Адель Романова

На архивных снимках у межзвездной кометы 3I/ATLAS не увидели комы, вопреки ожиданиям

Еще до официального открытия объект 3I/ATLAS попадал в поле зрения обсерваторий, и недавно эту межзвездную комету рассмотрели на архивных изображениях с космического телескопа TESS. На этих снимках у нее не оказалось комы. Тем не менее астрономы уверены, что комета должна была быть активной уже тогда.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
13 октября, 19:23
Адель Романова

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.

Астрономия
# атмосфера Марса
# колония на Марсе
# космос
# терраформирование Марса
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. У мужчин с возрастом усиливается позитивный отбор спермы с вредными мутациями

    18 октября, 11:06

  2. Ученые по видео и рассказам очевидцев воссоздали смертельное нападение акул на пловца у берегов Израиля

    18 октября, 10:37

  3. Как Россия стала одним из лидеров квантовой гонки — и что планирует получить в результате

    18 октября, 10:18

  4. Правило «подобное растворяется в подобном» не сработало на Титане

    17 октября, 22:00
Выбор редакции

Как Россия стала одним из лидеров квантовой гонки — и что планирует получить в результате

18 октября, 10:18

Последние комментарии

RomAnur888
2 минуты назад
galinaaa7228, Перетрахнуты твоя семья и твой род в лице тебя, шаболды, иначе бы отнеслась поуважительней. Блядина.

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

RomAnur888
5 минут назад
galinaaa7228, Так 70 процентов азербайджанцев тоже иранцы. Факт.

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

RomAnur888
8 минут назад
galinaaa7228, И снова Россия виновата. Я смотрю ты безумно хочешь постоять раком перед россиским мужиком, иначе откуда такая тоска по Ней?

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

RomAnur888
15 минут назад
Creepy, Да он из народа-обслуги, хрюзин, из так называемой Грузии. И комплекс неполноценности вынуждает писать несуразную херню и к необдуманным

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

Кирилл Кириллов
16 минут назад
Vasiliy, "пятачки", "свинарник", "хлев" - это я то бот? Научись выражать СВОИ мысли.

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Кирилл Кириллов
21 минута назад
Иван, это читается между строк. А что, я не прав?

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Виктор
23 минуты назад
Армениу уничтожили империи.Им непавизло.Вглубже турции всё армянские земли.

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

Виктор
25 минут назад
Серго,серго,ех серго.

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

Виктор
27 минут назад
Боже памаги нам.

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

Dmitriy Dorian
45 минут назад
Михаил, ну вы испугались, что обратили внимание на то, что человек, который вроде как обладает какой-то научной степенью, является автором каких-то

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

Dmitriy Dorian
49 минут назад
Михаил, как же вас накрывает-то... Слушайте, а вас же, наверное, уже отстранили от преподавания из-за психических расстройств, я угадал? Поэтому вы

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

Dmitriy Dorian
51 минута назад
Михаил, да у вас, прям, фиксация на инфоцыганах :)) Пробовали у психотерапевта с этим разобраться? Такой замечательной работы как у вас, мне

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

Dmitriy Dorian
53 минуты назад
Михаил, вы продолжаете бредить по поводу каких-то инфоцыган? Они сейчас с вами в комнате или как?

Инфографика: потребление вина на душу населения в Европе

Dmitriy Dorian
54 минуты назад
Станислав, ого, несуществующий Станислав высказал "умные мысли" :))

Инфографика: потребление вина на душу населения в Европе

Дмитрий Кучеренко
1 час назад
Этот проект кажется невероятным потому, что он и есть невероятный и невозможный. Современная наука утверждает - человечество обречено навсегда

Маск подсчитал минимальное число людей для колонии на Марсе

Vasiliy Jukovskiy
1 час назад
Иван, забей, боты по скрипту работают. Прибежали пятачки и развели свинарник не по теме. Оно им и надо, развести грязь, опустить всех до своего

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Vasiliy Jukovskiy
1 час назад
Vlad, АХАХАХАХ как же у тебя, долбоеб, знатно дупа взорвалась. Жалкий схиднячок, правда глаза режет? Проснулся бля, электричество дали, побежал

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Габит Умашев
1 час назад
Bob, да сейчас куча писателей)) правят википедию, пишут все по своему.

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

Габит Умашев
1 час назад
Sergo, вот ты красавчик, про Шер забыл куда-то влепить🤣🤣

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

Любовь С.
2 часа назад
Sam, Аналогия с метановыми гидратами уместна, но есть нюанс: на Земле такие структуры формируются в воде при высоком давлении, а на Титане — из

Правило «подобное растворяется в подобном» не сработало на Титане

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно