В Таиланде под древней статуей Будды обнаружили клад
В Таиланде археологи отыскали клад, лежащий под статуей Будды возрастом в 1300 лет. Там нашли сокровища из золота и серебра.
Открытие сделали археологи из Департамента изящных искусств Таиланда. Артефакты нашли в храме Ват Таммачак Сема Рам в районе Сунг Ноен провинции Накхонратчасима.
Археологи нашли клад во время проекта по сохранению памятника, собираясь снизить влажность вокруг статуи лежащего Будды — одной из старейших в Таиланде.
Подготавливая дренажную систему, рабочие наткнулись на керамический контейнер с украшениями, спрятанными на глубине около 1,3 метра под статуей. Там лежали 33 предмета, в том числе золотые кольца, серебряные серьги и бронзовые украшения сложной формы. Предположительно, они относятся к периоду Дваравати (VI–XI века нашей эры).
Глава Департамента изящных искусств Паномбут Чантрачот рассказал, что первую находку сделали в апреле 2025 года. Спустя несколько дней они нашли другие артефакты, сделанные из золота, свинца, а также сплава олова и свинца.
Среди находок оказались необычные металлические пластины с изображениями Будды. Эксперты считают, что изделия создавали в технике рельефной чеканки — изображение формировали с помощью ударов с обратной стороны металла.
Все находки передали в Национальный музей Пхимаи. Там эксперты тщательно очищают, заносят в каталог и изучают каждое произведение.
Цивилизация Дваравати, процветала на территории нынешнего центрального и северо-восточного Таиланда в период с VI по XI век. Она сыграла важную роль в распространении буддизма и формировании ранних форм искусства региона.
