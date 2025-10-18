  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Юлия Николаева
Юлия Николаева
18 октября, 17:46
Рейтинг: +52
Посты: 86

Лучшие снимки премии Nature’s Best International Awards 2025 в категории «Забавные животные»

Организаторы конкурса Nature's Best International в честь 30-летнего юбилея премии представили лучшие снимки 2025 года в категории «Забавные животные», отметив мастерство любителей и профессиональных фотографов, которые привлекают внимание к удивительному миру природы.

Сообщество
# животные
# природа
# фотографии
Братские объятия обыкновенных носачей / © Daniel Valverde Fernández
Братские объятия обыкновенных носачей / © Daniel Valverde Fernández
Ястреб и бабочка, Пекин, Китай / © Ming Chen
Ястреб и бабочка, Пекин, Китай / © Ming Chen
Кольцехвостый лемур, Мадагаскар / © Andy Rouse
Кольцехвостый лемур, Мадагаскар / © Andy Rouse
Смеющиеся гепарды, заповедник Машату, Ботсвана / © Kevin Dooley
Смеющиеся гепарды, заповедник Машату, Ботсвана / © Kevin Dooley
Заяц-беляк, горы Монадлиат, Шотландия, Великобритания / © Andy Parkinson
Заяц-беляк, горы Монадлиат, Шотландия, Великобритания / © Andy Parkinson
Лось, Национальный парк Гранд-Титон, Вайоминг, США / © Deena R. Sveinsson
Лось, Национальный парк Гранд-Титон, Вайоминг, США / © Deena R. Sveinsson
Поссум-медоед, Чейнс, Западная Австралия/ © Mitchell Roberts
Поссум-медоед, Чейнс, Западная Австралия/ © Mitchell Roberts
Субантарктический пингвин, Фолклендские острова / © Charles Janson
Субантарктический пингвин, Фолклендские острова / © Charles Janson
Леопард против слона, Национальный парк Серенгети, Танзания / © Pierluigi Rizzato
Леопард против слона, Национальный парк Серенгети, Танзания / © Pierluigi Rizzato
Бурый медведь и чайка, Национальный парк Катмай, Аляска, США / © Jennifer Smith
Бурый медведь и чайка, Национальный парк Катмай, Аляска, США / © Jennifer Smith

Другие фотографии победителей и финалистов состязания можно посмотреть здесь.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
18 Окт
1000
Как гены влияют на боль
Medio Modo
Москва
Экскурсия
18 Окт
Бесплатно
Космонавтика в лицах
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
19 Окт
Бесплатно
Квантовый компьютер: жизнь и смерть волновой функции
ВДНХ
Москва
Экскурсия
19 Окт
Бесплатно
Мечты о покорении космоса
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
19 Окт
Бесплатно
Лунные горизонты
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
19 Окт
Бесплатно
Философия эпохи эллинизма
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва
Лекция
19 Окт
1300
Античные юмористы или над чем смеялись в Древнем Риме
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
21 Окт
700
Полезная и вредная еда, как следить за рационом
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
21 Окт
Бесплатно
Изучая формирование планет
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
17 октября, 22:00
Любовь С.

Правило «подобное растворяется в подобном» не сработало на Титане

В густой оранжевой дымке Титана, где температура опускается до минус 180 градусов Цельсия, происходят невозможные по земным меркам химические реакции: молекула циановодорода (HCN), рожденная в атмосфере из азота, метана и этана, могла сформировать кристаллы, объединяющие вещества противоположной природы.

Астрономия
# атмосфера
# метан
# молекулы
# органические вещества
# Сатурн
# титан
# этан
18 октября, 11:06
Evgenia Vavilova

У мужчин с возрастом усиливается позитивный отбор спермы с вредными мутациями

Число несущих их клеток не просто увеличивается, механизм отбора связан с эволюционным преимуществом половых клеток. Узнать об этом помог улучшенный метод секвенирования ДНК.

Биология
# возрастные изменения
# секвенирование ДНК
# сперма
# сперматозоиды
# старение
# фертильность
16 октября, 13:40
Игорь Байдов

Древний родственник человека обладал силой гориллы и ловкостью современных людей

Ученые обнаружили хорошо сохранившиеся кисти рук парантропа Бойса — представителя рода, обитавшего в Восточной Африке примерно от 2,3 до 1,2 миллиона лет назад. Анализ останков показал, что его руки были мощные, как у современной гориллы, но при этом способными к тонкой работе. Открытие, вероятно, заставит научный мир пересмотреть роль этого вида в эволюции.

Антропология
# гоминины
# гориллы
# каменные орудия
# люди
# олдувайская культура
# парантропы
# родствениики
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
15 октября, 15:34
Адель Романова

На архивных снимках у межзвездной кометы 3I/ATLAS не увидели комы, вопреки ожиданиям

Еще до официального открытия объект 3I/ATLAS попадал в поле зрения обсерваторий, и недавно эту межзвездную комету рассмотрели на архивных изображениях с космического телескопа TESS. На этих снимках у нее не оказалось комы. Тем не менее астрономы уверены, что комета должна была быть активной уже тогда.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
13 октября, 19:23
Адель Романова

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.

Астрономия
# атмосфера Марса
# колония на Марсе
# космос
# терраформирование Марса
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. У мужчин с возрастом усиливается позитивный отбор спермы с вредными мутациями

    18 октября, 11:06

  2. Ученые по видео и рассказам очевидцев воссоздали смертельное нападение акул на пловца у берегов Израиля

    18 октября, 10:37

  3. Как Россия стала одним из лидеров квантовой гонки — и что планирует получить в результате

    18 октября, 10:18

  4. Правило «подобное растворяется в подобном» не сработало на Титане

    17 октября, 22:00
Выбор редакции

Как Россия стала одним из лидеров квантовой гонки — и что планирует получить в результате

18 октября, 10:18

Последние комментарии

миша Вавилов
20 минут назад
RomAnur888, Опа..опа..так откройте и посмотрите...а там что ви смотрели..как говоритьсе ..на Приаозе я вам ткие карты нарисую.. Карта 3 века и на

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

Laughing
21 минута назад
Может начать с Луны?

Маск подсчитал минимальное число людей для колонии на Марсе

миша Вавилов
22 минуты назад
galinaaa7228, Вот имено пёрлы...жесть ..тупизм прёт вперёд

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

galinaaa7228
51 минута назад
Sergo, просто стэнд ап, это надо записать обязательно ещё поржем в интернете , другу покажу👍👍👍👍👍😄😄😄😄😄

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

galinaaa7228
54 минуты назад
Серго просто красавчик...просто стэнд ап...

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

galinaaa7228
1 час назад
RomAnur888, это место называлось земля бога, и в торе написано что заповедана она евреям, прописаны даже границы в торе как растилается эта земля

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

galinaaa7228
1 час назад
миша, я вот тоже ржу но в интернете ходят такие перлы что Моисей был армянин и рвут себе горло,

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

galinaaa7228
1 час назад
Азер, а это как древняя Украина, как арики из кожи вон лезут...про древних, персы они все , иранцы

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

galinaaa7228
1 час назад
Виктор, нет армянских земель это все персы, это были такие племена но это все персы это иранские армяне, если сделать анализ ДНК то все покажет

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

galinaaa7228
1 час назад
RomAnur888, не чего себя возвеличивать если вас насиловали муслимы, ты что не видишь все ржут над вашим величием, обычные иранцы трахнутые муслимами.

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

galinaaa7228
1 час назад
Hovsep, оставьте нас всех со своей богатой историей, вы вме персы иранцы...иранские армяне...ну хватит уже

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

galinaaa7228
1 час назад
Valeriy, так и те и те все равно идолопоклониики, муслики ходят вокруг камня святого....ххххх...зомби блт

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

Mykhailo Korolenko
2 часа назад
Борис, ржи и дальше, ватный дебил😏

Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2025 году

Mykhailo Korolenko
2 часа назад
Dmitriy, овец сношают ваши хозяева, черножопые чеченцы😏

Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2025 году

Mykhailo Korolenko
2 часа назад
Виталий, вау, к нам снизошёл лондонский аристократ😂

Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2025 году

Mykhailo Korolenko
2 часа назад
Максим, ти про що?

Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2025 году

Mykhailo Korolenko
2 часа назад
Dmitriy, ты тоже, додик от ваты😏

Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2025 году

Mykhailo Korolenko
2 часа назад
Yurii, любитель руцьких жоп, зависть - плохое чувство😂

Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2025 году

Dmitri Lapchik
2 часа назад
Сергей, брагу поставить. Марсианский самогон очень дорогой

Дрожжи оказались способны жить на Марсе

Vladimir Schmidt
2 часа назад
Hovsep, че так мало прибавь ещё нулик😜🤣👍

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно