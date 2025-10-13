Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Delta и Maeve ускорят разработку гибридного регионального лайнера M80

Авиакомпания Delta Air Lines заключила партнерство с нидерландским авиационным стартапом Maeve Aerospace, чтобы помочь вывести проект гибридного самолета M80 из стадии чертежей к реальным региональным авиаперевозкам.

Концепт гибридного авиалайнера M80 / © Maeve Aerospace

Согласно заявлению Delta, сотрудничество направлено на ускорение сертификации и внедрения нового поколения гибридных региональных самолетов Maeve — шаг, который может сократить расход топлива на этих маршрутах до 40% по сравнению с традиционными лайнерами, работающими только на двигателях внутреннего сгорания.

Maeve Aerospace представила свой гибридный самолет M80 на 80 мест в ноябре 2023 года. Этот лайнер спроектирован как устойчивая и экономически эффективная альтернатива для большинства региональных авиакомпаний и аэропортов.

По расчетам, M80 сможет преодолевать более 1 500 километров и обеспечивать до 40% лучшую топливную эффективность, чем традиционные турбореактивные самолеты.

Концепт M80 близок к идее Toyota Prius: электрические двигатели обеспечивают дополнительную тягу на низких высотах и при взлете, а затем самолет переходит на экономичный двигатель внутреннего сгорания. Электромоторы также используются при рулении по земле, снижая выбросы и улучшая интеграцию электрических систем авиалайнера.