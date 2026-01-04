Смогла бы высокоразвитая цивилизация соорудить телескоп из остывшего белого карлика иц ускорить его остывание в этом случае? И как далеко мог бы видеть такой телескоп?

Краткий ответ. Это невозможно и не нужно, потому что есть куда лучший способ сделать телескоп любого необходимого размера. Дальность же для гигантских телескопов будет ограничена возрастом Вселенной.

Объясню подробнее. Белый карлик — это остаток отгоревшей звезды, массой сравнимый с Солнцем, а диаметром — с Землей. Кубический сантиметр такого вещества имеет массу как минимум несколько тонн, а сила тяжести на поверхности белого карлика в сотни раз больше, чем на Земле. Можете сами подсчитать, сколько энергии нужно, чтобы приподнять лопату такого «грунта» хотя бы на метр. Но даже если сверхцивилизация не считается ни с какими затратами, небесное тело с такой мощной гравитацией обречено быть шаром. Любая попытка придать ему иную форму – например, вогнутого зеркала – обречена на провал. Сколько бы вещества мы ни вынимали из белого карлика, тяготение мгновенно скомкает «заготовку» в шар.

Теперь про остывание. Делать телескоп с раскаленным зеркалом — нелепость. Уже приемники современных телескопов с зеркалами диаметром в несколько метров так чувствительны, что им мешает даже тепло человеческого тела. Между тем белые карлики горячи и очень медленно остывают. Даже спустя 10 млрд лет после смерти родительской звезды температура белого карлика все еще будет измеряться тысячами градусов. Существенно ускорить остывание можно, только раздробив белый карлик на множество кусков, что почти невозможно при его могучей гравитации.

Наконец, непонятно, ради чего все эти старания. Сделать инструмент космического масштаба гораздо проще. Множество зеркал разумного размера, выведенных в космос, при умелом управлении будут равносильны одному гигантскому телескопу той же суммарной площади. Я уже рассказывал читателям Naked Science, как это работает на Земле.

Что нужно понимать про дальность? Уже современные инструменты видят галактики, свет от которых шел к нам 13 миллиардов лет и даже больше (только не надо думать, что это расстояние в 13 миллиардов световых лет, в масштабах Вселенной такая простая арифметика уже не работает из-за хитрых фокусов с пространством и временем). Мы видим эти галактики такими, какими они были 13 млрд лет назад. Глядя в даль, мы смотрим в прошлое. Теоретически можно сделать телескоп, способный уловить свет, шедший к нам и все 14 млрд лет. Беда в том, что 14 млрд лет назад не было никаких галактик: Большой взрыв произошел всего 13,8 млрд лет назад. Когда мы упремся в этот барьер, никакое увеличение зеркал уже не раздвинет доступные наблюдению горизонты.