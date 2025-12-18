  • Добавить в закладки
Лекция
16+
Иммануил Кант и его категорический императив

Слушатели узнают, какие апории встречает этика Канта.

Medio Modo
17 января, 13:00 Идет 2 ч
1400 Стоимость
Москва Малый Знаменский пер., 11/11﻿

О мероприятии

«Звездное небо над головой и моральный закон внутри нас наполняют ум все новым и возрастающим восхищением и трепетом, тем больше, чем чаще и упорнее мы над этим размышляем», — однажды сказал знаменитый философ из Кенигсберга Иммануил Кант, выразив тем самым удивление перед тем, как прекрасно устроен мир и как работает моральный императив внутри каждого из людей.

Категорический императив, знаменитое моральное правило, открытое великим философом, говорит не только о том, чего люди никогда не должны делать, но и что обязаны делать, чтобы жить нравственной и процветающей жизнью.

Не один год жизни Кант потратил на поиски универсального морального закона, который позволил бы нам всегда быть уверенными в том, поступаем ли мы правильно или нет.

Найдя его в себе, Кант предложил его всем разумным существам, которые, пройдя тот же путь, смогут обнаружить его внутри себя.

Философ Андрей Леман расскажет:

  • Как устроен моральный закон?
  • Как жить согласно категорическому императиву?
  • Какие апории встречает этика Канта?
Расписание
17
Суббота
Январь 2026
Малый Знаменский пер., 11/11﻿ Москва
13:00
Адрес

Малый Знаменский пер., 11/11﻿

18 декабря, 06:23
Александр Речкин
1
# история
# Кант
# философия
Комментарии

