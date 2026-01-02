Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Карта власти: какие страны живут как федерации, а какие как единое государство

Страны по всему миру делятся на две группы по форме государственного устройства. На инфографике наглядно показано, какие страны считаются унитарными, а какие — федеративными.

Инфографика: федеративные и унитарные страны мира / © mapchart.net

Главное отличие унитарных государств от федеративных — единая и неделимая территория. Регионы таких государств не обладают суверенитетом и подчиняются центру.

Федеративные государства состоят из относительно самостоятельных территориальных единиц. Хотя они и не обладают полной независимостью, у них есть собственный аппарат власти. Полномочия между федеральными и региональными властями разграничены. Налоговая система также делится на федеральную и региональную.

Как видно на карте, по всему миру преобладают унитарные государства. Среди федеративных можно выделить Россию, США, Германию, Канаду, Бразилию, Индию, Австралию и Швейцарию.

Федеративные государства делятся на национальные, территориальные и национально-терриальные. К последним относятся Россия и Швейцария.

Хотя официальное название Швейцарии — Швейцарская Конфедерация, в середине XIX она стала федеративным государством. В 1848 году страна перестала быть союзом суверенных государств, став единым, федеративным государством. При этом в стране сохранилась сильная самостоятельность кантонов.

Хотя многие государства считаются унитарными, внутри них могут существовать отдельные автономии. Например, в состав Испании входят 17 автономных сообществ и два автономных города. Они имеют собственную власть и бюджет. Это приближает Испанию к федеративному государству, хотя по конституции она считается унитарным государством, где именно центр определяет полномочия регионов. Кроме того, разные автономии обладают разными правами.