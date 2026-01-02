Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Карта власти: какие страны живут как федерации, а какие как единое государство
Страны по всему миру делятся на две группы по форме государственного устройства. На инфографике наглядно показано, какие страны считаются унитарными, а какие — федеративными.
Главное отличие унитарных государств от федеративных — единая и неделимая территория. Регионы таких государств не обладают суверенитетом и подчиняются центру.
Федеративные государства состоят из относительно самостоятельных территориальных единиц. Хотя они и не обладают полной независимостью, у них есть собственный аппарат власти. Полномочия между федеральными и региональными властями разграничены. Налоговая система также делится на федеральную и региональную.
Как видно на карте, по всему миру преобладают унитарные государства. Среди федеративных можно выделить Россию, США, Германию, Канаду, Бразилию, Индию, Австралию и Швейцарию.
Хотя официальное название Швейцарии — Швейцарская Конфедерация, в середине XIX она стала федеративным государством. В 1848 году страна перестала быть союзом суверенных государств, став единым, федеративным государством. При этом в стране сохранилась сильная самостоятельность кантонов.
Хотя многие государства считаются унитарными, внутри них могут существовать отдельные автономии. Например, в состав Испании входят 17 автономных сообществ и два автономных города. Они имеют собственную власть и бюджет. Это приближает Испанию к федеративному государству, хотя по конституции она считается унитарным государством, где именно центр определяет полномочия регионов. Кроме того, разные автономии обладают разными правами.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
Генетический анализ показал, что миксины обладают неожиданно сложной системой обоняния, возникшей на заре эволюции позвоночных
Биологи опровергли представление о примитивности органов чувств у древнейших бесчелюстных, обнаружив у миксин огромный арсенал рецепторов для поиска добычи. Исследователи доказали, что способность различать сложные запахи и аминокислоты появилась у общего предка позвоночных задолго до возникновения челюстей.
После открытия объекта 3I/ATLAS предполагалось, что ядро межзвездной кометы могло иметь гигантские размеры. Но в процессе дальнейших наблюдений выяснилось, что эти оценки были явно завышены. Недавние расчеты показали, что на самом деле 3I/ATLAS по размерам соответствует среднестатистическим или даже самым компактным кометам Солнечной системы.
В 16.18 по московскому времени 28 декабря 2025 года с единственного гражданского космодрома на территории России произошел 17-й по счету космический запуск этого года. Перед ним на космодроме побывал корреспондент нашего издания, и вскоре мы выпустим репортаж о том, чем живет самый холодный космодром в мире.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
