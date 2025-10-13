Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
SpaceX подготовила Starship V2 к последнему полету
Инженеры космической компании Илона Маска подготовили транспортную систему Starship к одиннадцатому летному испытанию. Запуск планируется осуществить 14 октября 2025 года. Стартовое окно откроется в 02:15 по московскому времени.
Предстоящий полет будет основан на успешных результатах десятых летных испытаний Starship и включит в себя эксперименты по сбору данных для Super Heavy следующего поколения, стресс-тестирование теплозащитного экрана Starship и демонстрацию маневров, имитирующих финальный заход на посадку верхней ступени для будущего возвращения на стартовую площадку.
Super Heavy, который примет участие в грядущем полете, ранее уже использовался в восьмом испытании и будет запущен с двадцатью четырьмя ранее летавшими двигателями Raptor. Основная цель тестов — продемонстрировать уникальную конфигурацию двигателей для посадочного режима, которая будет применяться в Super Heavy следующего поколения. Super Heavy приводнится в Мексиканском заливе и не вернется на стартовую площадку для захвата башней обслуживания.
Верхняя ступень Starship выполнит несколько задач, в том числе развернет восемь имитаторов Starlink, которые по размеру аналогичны спутникам следующего поколения. Имитаторы будут двигаться по той же суборбитальной траектории, что и Starship, и, как ожидается, разрушатся при входе в атмосферу. Также планируется повторный запуск одного двигателя Raptor в космосе.
Летные испытания включают ряд экспериментов и эксплуатационных изменений, направленных на то, чтобы верхняя ступень Starship могла возвращаться на стартовую площадку во время будущих полетов. Для возвращения в атмосферу с корабля Starship будет снята часть плиток, чтобы намеренно подвергнуть уязвимые места аппарата стресс-тесту. Некоторые из отсутствующих плиток находятся в местах крепления и не имеют резервного абляционного слоя.
Чтобы имитировать траекторию, по которой корабль будет возвращаться в Starbase в будущих полетах, заключительный этап 11-го испытательного полета Starship включает динамический маневр с креном и проверку алгоритмов дозвукового наведения перед посадочным маневром и приводнением в Индийском океане.
Ранее основатель и глава SpaceX Илон Маск сообщил, что 11-й испытательный полет станет последней миссией Starship V2. Далее компания перейдет к испытаниям третьей версии Starship, которая будет достигать 124,4 метра в высоту — на три метра выше нынешней.
Летающий между Юпитером и Нептуном 260-километровый обладатель системы колец оказался интересен не только самим фактом их существования у столь небольшого небесного тела: как выяснилось, кольца астероида Харикло стремительно видоизменяются.
Событие GW200208 222617, зарегистрированное гравитационными обсерваториями Земли несколько лет назад, стало первым относительно уверенным кандидатом в слияние черных дыр с вытянутыми орбитами. Астрономы выяснили, на что этот признак указывает: слияние, с высокой вероятностью, произошло в довольно плотном скоплении. Ранее скопления с большим числом черных дыр предложили на роль темной материи.
Некоторые домашние собаки ведут себя с игрушками так, что это напоминает поведенческую зависимость у людей. В эксперименте швейцарские ученые выявили симптомы «игрушкомании» у трети псов-участников, что может говорить об их распространенности.
Креативность чаще всего ассоциируется с творчеством и искусством. Однако не всегда креатив направлен на благо. Например, схемы мошенников тоже можно назвать креативными, хотя они служат обману и личной выгоде. Такое «творчество» называют антисоциальным. К нему также относятся склонность ко лжи, оригинальной мести, злобным шуткам и розыгрышам, мошенничеству, дезинформации, политическим манипуляциям, слухам и домыслам. Психологи МГППУ рассмотрели особенности восприятия и понимания информации у людей с высокой антисоциальной креативностью и сравнили с характеристиками тех, кто обладает положительными чертами личности, в частности чертами Светлой триады — согласия, прощения и доброжелательности.
Многие принимают добавки с витамином D для поддержания здоровья костей и укрепления иммунитета. Однако исследование недавно показало, что употребление одной из форм — эргокальциферола (D2) — может быть неэффективным для устранения дефицита этого витамина.
Голые землекопы живут почти 40 лет — невероятный срок для грызуна размером с мышь. Недавнее открытие китайских ученых показало, что долголетие этим животным обеспечивает необычная версия одного белка, который не просто защищает организм, а буквально чинит его изнутри — ускоряет восстановление ДНК. Новые данные могут помочь продлить и человеческую жизнь.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
