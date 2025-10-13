Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

SpaceX подготовила Starship V2 к последнему полету

Инженеры космической компании Илона Маска подготовили транспортную систему Starship к одиннадцатому летному испытанию. Запуск планируется осуществить 14 октября 2025 года. Стартовое окно откроется в 02:15 по московскому времени.

Транспортная система Starship на стартовой площадке в Техасе / © SpaceX

Предстоящий полет будет основан на успешных результатах десятых летных испытаний Starship и включит в себя эксперименты по сбору данных для Super Heavy следующего поколения, стресс-тестирование теплозащитного экрана Starship и демонстрацию маневров, имитирующих финальный заход на посадку верхней ступени для будущего возвращения на стартовую площадку.

Транспортная система Starship на стартовой площадке в Техасе / © SpaceX

Super Heavy, который примет участие в грядущем полете, ранее уже использовался в восьмом испытании и будет запущен с двадцатью четырьмя ранее летавшими двигателями Raptor. Основная цель тестов — продемонстрировать уникальную конфигурацию двигателей для посадочного режима, которая будет применяться в Super Heavy следующего поколения. Super Heavy приводнится в Мексиканском заливе и не вернется на стартовую площадку для захвата башней обслуживания.

Транспортная система Starship на стартовой площадке в Техасе / © SpaceX

Верхняя ступень Starship выполнит несколько задач, в том числе развернет восемь имитаторов Starlink, которые по размеру аналогичны спутникам следующего поколения. Имитаторы будут двигаться по той же суборбитальной траектории, что и Starship, и, как ожидается, разрушатся при входе в атмосферу. Также планируется повторный запуск одного двигателя Raptor в космосе.

Транспортная система Starship на стартовой площадке в Техасе / © SpaceX

Летные испытания включают ряд экспериментов и эксплуатационных изменений, направленных на то, чтобы верхняя ступень Starship могла возвращаться на стартовую площадку во время будущих полетов. Для возвращения в атмосферу с корабля Starship будет снята часть плиток, чтобы намеренно подвергнуть уязвимые места аппарата стресс-тесту. Некоторые из отсутствующих плиток находятся в местах крепления и не имеют резервного абляционного слоя.

Транспортная система Starship на стартовой площадке в Техасе / © SpaceX

Чтобы имитировать траекторию, по которой корабль будет возвращаться в Starbase в будущих полетах, заключительный этап 11-го испытательного полета Starship включает динамический маневр с креном и проверку алгоритмов дозвукового наведения перед посадочным маневром и приводнением в Индийском океане.

Ранее основатель и глава SpaceX Илон Маск сообщил, что 11-й испытательный полет станет последней миссией Starship V2. Далее компания перейдет к испытаниям третьей версии Starship, которая будет достигать 124,4 метра в высоту — на три метра выше нынешней.