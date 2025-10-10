Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Немецкая компания представила первый в Европе проект коммерческой термоядерной электростанции

Берлинская компания Gauss Fusion представила первый в Европе концепт коммерческой термоядерной электростанции. В своем «Отчете о проектировании» компания раскрыла план создания будущей установки под названием GIGA — первого термоядерного энергоблока, рассчитанного на промышленную эксплуатацию.

Концепт коммерческой термоядерной электростанции GIGA / © Gauss Fusion

В отчете также приводятся предварительные оценки стоимости и сроков реализации проекта. Согласно расчетам Gauss Fusion, создание первого коммерческого термоядерного реактора обойдется в 15–18 миллиардов евро, а запуск намечен на середину 2040-х годов.

Представители Gauss Fusion подчеркнули, что представленный проект демонстрирует, что европейская промышленность уже располагает необходимыми возможностями, чтобы перейти от научной теории к инженерной реальности.