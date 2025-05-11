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Инфографика: самые посещаемые сайты в мире

Онлайн-сервис для SEM-специалистов по исследованию сайтов опубликовал данные о самых посещаемых веб-ресурсах в мире.

Инфографика: самые посещаемые сайты в мире / © visualcapitalist

На инфографике, созданной специалистами портала Visualcapitalist, видно, что количество ежемесячных посещений Google превышает число заходов на следующие 10 сайтов, вместе взятых.

Второе место занял видеохостинг YouTube, третье — соцсеть Facebook*, четвертое — «Википедия», пятое — Instagram*, шестое — Reddit. Российский поисковик «Яндекс» расположился на 11-й строчке рейтинга.

Отметим, что компании Alphabet и Meta* владеют четырьмя из 10 крупнейших сайтов в мире по ежемесячному трафику, получая миллиарды долларов доходов с рекламы.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.