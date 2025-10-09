Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

ВМС США вынуждены разбирать неиспользуемую технику на запчасти из-за бюрократических препятствий

Согласно новому отчету государственного контрольного органа, ВМС США вынуждены снимать запчасти с неиспользуемой техники, чтобы обеспечить текущие потребности в обслуживании.

Истребитель F/A-18E Super Hornet / © MCS Daniel Kimmelman / Navy

Проблема возникла из-за пробелов в правах на данные и интеллектуальную собственность на оружейные системы, что заставляет специалистов флота зависеть от поставщиков для получения запчастей. В результате сроки ремонта значительно увеличиваются. Чтобы поддерживать боевую готовность, ВМС переиспользуют детали с собственных самолетов и подлодок.

Как установила Счетная палата США, Пентагон не получает от подрядчиков необходимые права на данные и интеллектуальную собственность, что затрудняет полноценное обслуживание производимых систем вооружения.

Кроме того, ведомство неэффективно управляет имеющейся у него данных, включая чертежи и технические инструкции, что дополнительно препятствует корректному ремонту.

Отчет выделяет пять ключевых систем с проблемами прав на данные:

истребитель F/A-18,

истребитель F-35,

прибрежный боевой корабль (Littoral Combat Ship),

боевая машина Stryker,

подлодки класса Virginia.

Для каждой программы отсутствовали надлежащие права на данные, необходимые для обслуживания техники.

Обслуживающий персонал самолетов F/A-18 сообщил, что многолетние неудачные попытки получить права на данные для кабелей частот у основного подрядчика вынуждали их «разбирать другие самолеты на запчасти». Поскольку только поставщик может изготовить нужную деталь, сроки ремонта полностью зависят от него.

Хотя такой обходной путь решает текущие задачи, он создает новые проблемы. Снятие деталей с других самолетов и подлодок увеличивает расходы на обслуживание, нагрузку на персонал и снижает доступность техники. Так, специалисты по подлодкам класса Virginia также были вынуждены «каннибализировать» другие субмарины из-за зависимости от подрядчиков, владеющих правами на технические данные компонентов.