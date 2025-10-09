Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
ВМС США вынуждены разбирать неиспользуемую технику на запчасти из-за бюрократических препятствий
Согласно новому отчету государственного контрольного органа, ВМС США вынуждены снимать запчасти с неиспользуемой техники, чтобы обеспечить текущие потребности в обслуживании.
Проблема возникла из-за пробелов в правах на данные и интеллектуальную собственность на оружейные системы, что заставляет специалистов флота зависеть от поставщиков для получения запчастей. В результате сроки ремонта значительно увеличиваются. Чтобы поддерживать боевую готовность, ВМС переиспользуют детали с собственных самолетов и подлодок.
Как установила Счетная палата США, Пентагон не получает от подрядчиков необходимые права на данные и интеллектуальную собственность, что затрудняет полноценное обслуживание производимых систем вооружения.
Кроме того, ведомство неэффективно управляет имеющейся у него данных, включая чертежи и технические инструкции, что дополнительно препятствует корректному ремонту.
Отчет выделяет пять ключевых систем с проблемами прав на данные:
- истребитель F/A-18,
- истребитель F-35,
- прибрежный боевой корабль (Littoral Combat Ship),
- боевая машина Stryker,
- подлодки класса Virginia.
Для каждой программы отсутствовали надлежащие права на данные, необходимые для обслуживания техники.
Обслуживающий персонал самолетов F/A-18 сообщил, что многолетние неудачные попытки получить права на данные для кабелей частот у основного подрядчика вынуждали их «разбирать другие самолеты на запчасти». Поскольку только поставщик может изготовить нужную деталь, сроки ремонта полностью зависят от него.
Хотя такой обходной путь решает текущие задачи, он создает новые проблемы. Снятие деталей с других самолетов и подлодок увеличивает расходы на обслуживание, нагрузку на персонал и снижает доступность техники. Так, специалисты по подлодкам класса Virginia также были вынуждены «каннибализировать» другие субмарины из-за зависимости от подрядчиков, владеющих правами на технические данные компонентов.
В атмосфере Венеры наблюдают убедительные химические признаки постоянно вспыхивающих молний. По расчетам, эти разряды должны быть либо гораздо мощнее земных, либо происходят чаще. Возникает вопрос: почему тогда их не видно? По мнению исследователей, дело — в почти непроницаемых венерианских облаках, скрывающих вспышки. Самое интересное, что к возникновению молний они могут оказаться непричастны.
8 октября 2025 года мировое научное и кулинарное сообщество отмечает знаменательный юбилей — 80 лет с момента создания одного из самых революционных бытовых изобретений XX века — микроволновой печи. За восемь десятилетий она проделала путь от громоздкого агрегата до умного кухонного помощника. Современные модели умеют не только разогревать, но и предлагают сложные программы приготовления. К юбилейной дате специалисты Пермского Политеха рассказали о мифах и фактах, которые сложились вокруг этой «чудо-печки».
Моаи, каменные статуи острова Пасхи, по массе могут превышать 80 тонн при высоте жилого дома. Долгое время ученым не удавалось понять, как люди с технологиями каменного века перемещали их по всему острову. Авторы новой научной работы, наконец, смогли полностью восстановить метод потомков полинезийцев и южноамериканских индейцев.
По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
По данным издания Gazeta.Ru, вопреки предрассудкам о студентах и подростках, наиболее активные потребители «быстрой» лапши — люди в возрасте 30–44 лет, представители трудоспособного возраста с высшим образованием. Согласно источникам World Instant Noodles Association (WINA), в год продается около 2,2 миллиарда порций, что делает Россию лидером по объему потребления в Европе и 12-й в мире. Из-за быстрого ритма жизни и простоты приготовления потребители закрывают глаза на их потенциальный вред. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему такая пища представляет опасность даже без «химических» приправ, кому особенно стоит избегать встречи с этим продуктом и на что следует обращать внимание при изучении состава.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
