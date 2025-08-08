Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Northrop Grumman показала новый рендер будущего американского истребителя шестого поколения F/A-XX

Американская оборонная компания Northrop Grumman опубликовала новое изображение для своей заявки на проект по созданию палубного истребителя нового поколения F/A-XX для ВМС США.

Рендер палубного истребителя нового поколения F/A-XX / © Northrop Grumman

Рендер, о котором идет речь, опубликован на сайте Northrop Grumman в разделе «Морская авиация». На нем изображены носовая часть, кабина и передняя зона фюзеляжа самолета F/A-XX, ожидающего запуска с катапульты с палубы авианосца.

Сильные тени, перспектива и кадрирование фюзеляжа затрудняют определение общей формы самолета в плане. Однако, как отметили журналисты издания The War Zone, он явно оптимизирован для малозаметности: выраженная скуловая часть плавно переходит в фюзеляж. Носовая часть, по-видимому, довольно широкая, что обеспечивает большую «апертуру» для радара.

Большой каплевидный фонарь кабины, по-видимому, указывает на одного пилота и обеспечивает хороший обзор. Идея одноместной конструкции этого самолета интересна, поскольку некоторые эксперты предполагали, что концепт с двумя пилотами будет лучше для сложнейших полетов на большие расстояния, для которых предназначен будущий самолет. Фонарь кабины оснащен распоркой, аналогичной той, что используется на F-35.

Фюзеляж имеет достаточную глубину в нижней части, с большим округлым днищем, что предполагает наличие значительного внутреннего пространства для топлива и вооружения. Самолет оснащен прочным шасси, необходимым для суровых условий взлета и посадки на палубу, с двойными колесами на носовой стойке.