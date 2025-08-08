Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Northrop Grumman показала новый рендер будущего американского истребителя шестого поколения F/A-XX
Американская оборонная компания Northrop Grumman опубликовала новое изображение для своей заявки на проект по созданию палубного истребителя нового поколения F/A-XX для ВМС США.
Рендер, о котором идет речь, опубликован на сайте Northrop Grumman в разделе «Морская авиация». На нем изображены носовая часть, кабина и передняя зона фюзеляжа самолета F/A-XX, ожидающего запуска с катапульты с палубы авианосца.
Сильные тени, перспектива и кадрирование фюзеляжа затрудняют определение общей формы самолета в плане. Однако, как отметили журналисты издания The War Zone, он явно оптимизирован для малозаметности: выраженная скуловая часть плавно переходит в фюзеляж. Носовая часть, по-видимому, довольно широкая, что обеспечивает большую «апертуру» для радара.
Большой каплевидный фонарь кабины, по-видимому, указывает на одного пилота и обеспечивает хороший обзор. Идея одноместной конструкции этого самолета интересна, поскольку некоторые эксперты предполагали, что концепт с двумя пилотами будет лучше для сложнейших полетов на большие расстояния, для которых предназначен будущий самолет. Фонарь кабины оснащен распоркой, аналогичной той, что используется на F-35.
Фюзеляж имеет достаточную глубину в нижней части, с большим округлым днищем, что предполагает наличие значительного внутреннего пространства для топлива и вооружения. Самолет оснащен прочным шасси, необходимым для суровых условий взлета и посадки на палубу, с двойными колесами на носовой стойке.
Медики ежегодно фиксируют рост числа случаев колоректального рака (КРР), одного из распространенных видов онкопатологий, в молодом возрасте. Американская коллегия гастроэнтерологов ранее рекомендовала начинать скрининг рака кишечника с 50 лет, но в 2018-м порог сдвинули до 45 лет (в России диапазон еще шире — с 40 лет). Как результат, в 2018-2022 годах число скрининговых обследований на КРР среди жителей США 45-49 лет увеличилось. Параллельно в той же возрастной группе стали чаще диагностировать злокачественные новообразования кишечника. Врачи до конца не понимали, следствие это более раннего скрининга или проявление тенденции к росту заболеваемости. Ситуацию прояснили два новых исследования специалистов Американского онкологического общества.
Вопросу, что мы едим, посвящено немало исследований, но для поддержания здорового веса не менее важно то, когда мы едим, выяснила команда испанских и американских ученых. Более того, ранние приемы пищи в течение дня способствуют «профилактике» ожирения при генетической к нему предрасположенности.
Австралийские исследователи изучили старшеклассников в реальной обстановке — во время тестов по естественным наукам — и описали четыре профиля в зависимости от психофизиологических реакций.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.
В конце июня 2025 года автоматические телескопы проекта ATLAS обнаружили загадочное небесное тело, приближающееся к Солнцу на огромной скорости. Уже через несколько дней астрономы подтвердили, что это комета, и по совместительству третий в истории межзвездный объект, который прилетел к нам из-за пределов Солнечной системы. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал о возможном происхождении кометы и объяснил, почему ей приписывают статус инопланетного зонда и враждебного НЛО.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
Сжимающаяся Вселенная столкнет нас в черную дыру. Но заметить конец света будет непросто
Психогенеалогия и семейные травмы
Мезозой, который мы потеряли: как в России динозавров не ищут
Топ-7 самых больших боевых кораблей в мире
Почему атомной энергетике всегда нужны новые материалы и как мы их создаем
Геронтолог Хавинсон: «Дожить до 110-120 лет реально уже сейчас»
Starship станет мощнее, и американские ВВС уже проявили к нему интерес. Как именно военные используют самую мощную ракету в истории?
Готы как народ и субкультура: найти 10 отличий
