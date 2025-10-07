Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Маск раскрыл новую функцию робота Tesla Optimus

На прошедших выходных Илон Маск рассказал о новой возможности, которую получит гуманоидный робот Tesla Optimus. Она наверняка удивит многих, так как выходит за рамки привычной сферы деятельности его компаний.

Робот Optimus рядом с беспилотным такси Tesla / © Tesla

По словам Маска, Optimus, вероятно, станет самым масштабным продуктом, когда-либо разработанным Tesla. Маск даже предсказывает, что в ближайшие годы робот может составлять около 80 % стоимости компании.

Идея робота, способного освободить человека от рутинной и однообразной работы, несомненно, привлекательна.

Однако Маск раскрыл и еще более впечатляющую функцию: Optimus сможет использовать датасет Tesla системы помощи водителю (Full Self-Driving, FSD) для управления автомобилями, не произведенными компанией Tesla. Иными словами, FSD будет перенесена с Tesla на робота, позволяя ему управлять практически любым автомобилем с точки зрения беспилотного режима. Optimus сможет выступать как личный шофер, так и помощник.

Интерес к Optimus огромен: Tesla тщательно оттачивает возможности робота. Комментарии Маска и других руководителей компании показывают, что внутри фирмы существует искренний энтузиазм относительно проекта.

На прошлых выходных компания добавила интереса, показав новое видео, на котором робот учится кунг-фу вместе с учителем. Tesla планирует выпустить третье поколение Optimus в ближайшие месяцы. Несмотря на недавно опубликованные снимки с обновленным видом робота, выложенные другом Маска Марком Бениоффом, это не демонстрация новой версии компании.

Истинный дизайн Gen 3 пока остается тайной для широкой публики, но учитывая улучшения между первыми двумя версиями, можно ожидать, что новая итерация станет чем-то особенным.