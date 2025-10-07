Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Маск раскрыл новую функцию робота Tesla Optimus
На прошедших выходных Илон Маск рассказал о новой возможности, которую получит гуманоидный робот Tesla Optimus. Она наверняка удивит многих, так как выходит за рамки привычной сферы деятельности его компаний.
По словам Маска, Optimus, вероятно, станет самым масштабным продуктом, когда-либо разработанным Tesla. Маск даже предсказывает, что в ближайшие годы робот может составлять около 80 % стоимости компании.
Идея робота, способного освободить человека от рутинной и однообразной работы, несомненно, привлекательна.
Однако Маск раскрыл и еще более впечатляющую функцию: Optimus сможет использовать датасет Tesla системы помощи водителю (Full Self-Driving, FSD) для управления автомобилями, не произведенными компанией Tesla. Иными словами, FSD будет перенесена с Tesla на робота, позволяя ему управлять практически любым автомобилем с точки зрения беспилотного режима. Optimus сможет выступать как личный шофер, так и помощник.
Интерес к Optimus огромен: Tesla тщательно оттачивает возможности робота. Комментарии Маска и других руководителей компании показывают, что внутри фирмы существует искренний энтузиазм относительно проекта.
На прошлых выходных компания добавила интереса, показав новое видео, на котором робот учится кунг-фу вместе с учителем. Tesla планирует выпустить третье поколение Optimus в ближайшие месяцы. Несмотря на недавно опубликованные снимки с обновленным видом робота, выложенные другом Маска Марком Бениоффом, это не демонстрация новой версии компании.
Истинный дизайн Gen 3 пока остается тайной для широкой публики, но учитывая улучшения между первыми двумя версиями, можно ожидать, что новая итерация станет чем-то особенным.
