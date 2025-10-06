  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
6 октября, 15:10
Рейтинг: +72
Посты: 188

Apple начал готовиться к смене руководства

В компании Apple вскоре произойдут серьезные кадровые изменения. Должность может покинуть, в том числе, нынешний глава Тим Кук.

Сообщество
# Apple
# США
Тим Кук / © Reuters/ Shannon Stapleton
Тим Кук / © Reuters/ Shannon Stapleton

Bloomberg отмечает, что большинство ключевых топ-менеджеров компании уже старше шестидесяти лет, а Куку в ноябре исполнится 65 лет. Один из кандидатов на его должность — глава инженерного департамента Джон Тернус.

Пятидесятилетний Тернус, судя по всему, пользуется поддержкой Кука. Он моложе большинства топ-менеджеров Apple и сможет возглавлять компанию около десяти лет.

В компании возможны и другие перестановки. Покинуть свою должность может Джони Сруджи, который отвечает за аппаратные технологии. О своем возможном уходе на пенсию намекала и Лиза Джексон, которая курирует экологические и социальные инициативы.

Тим Кук, уйдя с должности, вероятно, останется в совете директоров в качестве председателя. Подобные перестановки уже происходили в Amazon, Microsoft и Netflix

4 октября, 14:06
Адель Романова

Уран и Нептун зачислили в ряды каменных планет

По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.

Астрономия
# космос
# ледяные гиганты
# Нептун
# планетология
5 октября, 17:14
Редакция Naked Science

Научно-фантастический сюрреализм Вадима Кашина

Концептуальный дизайнер и художник Вадим Кашин создает научно-фантастические произведения, в которых детально проработанные машины и роботы неотделимы от ландшафта и архитектуры. Кашин работает в жанре, который он сам называет AbstractDiving.

Sci-Fi
# арт
# концепт-арт
# концепт-артист
# концепт-арты
# концепт-дизайнер
# концепт-художник
# научная фантастика
# сюрреализм
6 октября, 12:35
Мария Азарова

Нобелевскую премию по физиологии и медицине — 2025 присудили за исследования иммунитета

Нобелевская неделя 2025 года стартовала в Швеции с премии в области физиологии или медицины. Ее получили ученые из США и Японии.

Медицина
# Нобелевская неделя
# Нобелевская премия
# нобелевская премия по медицине
