Apple начал готовиться к смене руководства
В компании Apple вскоре произойдут серьезные кадровые изменения. Должность может покинуть, в том числе, нынешний глава Тим Кук.
Bloomberg отмечает, что большинство ключевых топ-менеджеров компании уже старше шестидесяти лет, а Куку в ноябре исполнится 65 лет. Один из кандидатов на его должность — глава инженерного департамента Джон Тернус.
Пятидесятилетний Тернус, судя по всему, пользуется поддержкой Кука. Он моложе большинства топ-менеджеров Apple и сможет возглавлять компанию около десяти лет.
В компании возможны и другие перестановки. Покинуть свою должность может Джони Сруджи, который отвечает за аппаратные технологии. О своем возможном уходе на пенсию намекала и Лиза Джексон, которая курирует экологические и социальные инициативы.
Тим Кук, уйдя с должности, вероятно, останется в совете директоров в качестве председателя. Подобные перестановки уже происходили в Amazon, Microsoft и Netflix.
