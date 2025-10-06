Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Составлен список самых опасных фрагментов космического мусора

Новый список 50 наиболее опасных фрагментов космического мусора на низкой околоземной орбите (НОО), представленный на Международном астронавтическом конгрессе в Сиднее (Австралия), показал, что большую часть угрозы создают реликты прошлого — в основном отработанные ступени ракет, запущенные более четверти века назад и до сих пор находящиеся на орбите.

Верхняя ступень японской ракеты H-2A / © Astroscale

Эти 50 объектов с наибольшей вероятностью могут породить новые обломки в результате столкновений. Они движутся вокруг Земли со скоростью почти восемь километров в секунду, в наиболее загруженном секторе орбиты — на высоте от 700 до 1000 километров.

Даже столкновение с объектом среднего размера на такой скорости способно породить тысячи осколков и запустить «эффект Кесслера» — цепную реакцию столкновений, при которой низкая орбита превращается в облако опасного мусора.

Старший научный сотрудник компании LeoLabs МакНайт, который вместе с коллегами составил новый список самых опасных фрагментов космического мусора, рассказал изданию Ars Technica, что при анализе учитывались масса, высота орбиты и плотность окружающего трафика. Чем крупнее объект и выше его орбита, тем большую он представляет угрозу — порожденные им обломки могут оставаться на орбите веками.

Лидером антирейтинга оказались Россия и СССР — им принадлежат 34 позиции из 50. Далее следуют Китай (10), США (3), Европа (2) и Япония (1). Главные «виновники» — ракеты «Зенит» и «Космос-3М», на их долю приходится 30 позиций.

Топ-10 наиболее опасных объектов:

Российская ракета «Зенит-2» (2004 г.)

Европейский спутник Envisat (2002 г.)

Японская ракета H-2A (1996 г.)

Китайская CZ-2C (2013 г.)

Советская «Космос-3М» (1985 г.)

Советская «Зенит-2» (1988 г.)

Российский спутник «Космос-2237» (1993 г.)

Российский спутник «Космос-2334» (1996 г.)

Советская «Зенит-2» (1988 г.)

Китайская CZ-2D (2019 г.)

Этот список стал обновлением исследования 2020 года. На этот раз ученые рассчитали, как изменится риск, если удалить часть наиболее опасных объектов.Результат впечатляет: удаление всех 50 объектов сократит общий потенциал генерации мусора на 50%, а устранение лишь первых десяти — на 30%.