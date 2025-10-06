  • Добавить в закладки
Олег Гончар
Олег Гончар
6 октября, 08:32
Рейтинг: +698
Посты: 2142

Составлен список самых опасных фрагментов космического мусора

Новый список 50 наиболее опасных фрагментов космического мусора на низкой околоземной орбите (НОО), представленный на Международном астронавтическом конгрессе в Сиднее (Австралия), показал, что большую часть угрозы создают реликты прошлого — в основном отработанные ступени ракет, запущенные более четверти века назад и до сих пор находящиеся на орбите.

# Китай
# космический мусор
# космос
# СССР
# США
Верхняя ступень японской ракеты H-2A / © Astroscale
Верхняя ступень японской ракеты H-2A / © Astroscale

Эти 50 объектов с наибольшей вероятностью могут породить новые обломки в результате столкновений. Они движутся вокруг Земли со скоростью почти восемь километров в секунду, в наиболее загруженном секторе орбиты — на высоте от 700 до 1000 километров.

Даже столкновение с объектом среднего размера на такой скорости способно породить тысячи осколков и запустить «эффект Кесслера» — цепную реакцию столкновений, при которой низкая орбита превращается в облако опасного мусора.

Старший научный сотрудник компании LeoLabs МакНайт, который вместе с коллегами составил новый список самых опасных фрагментов космического мусора, рассказал изданию Ars Technica, что при анализе учитывались масса, высота орбиты и плотность окружающего трафика. Чем крупнее объект и выше его орбита, тем большую он представляет угрозу — порожденные им обломки могут оставаться на орбите веками.

Лидером антирейтинга оказались Россия и СССР — им принадлежат 34 позиции из 50. Далее следуют Китай (10), США (3), Европа (2) и Япония (1). Главные «виновники» — ракеты «Зенит» и «Космос-3М», на их долю приходится 30 позиций.

Топ-10 наиболее опасных объектов:

  • Российская ракета «Зенит-2» (2004 г.)
  • Европейский спутник Envisat (2002 г.)
  • Японская ракета H-2A (1996 г.)
  • Китайская CZ-2C (2013 г.)
  • Советская «Космос-3М» (1985 г.)
  • Советская «Зенит-2» (1988 г.)
  • Российский спутник «Космос-2237» (1993 г.)
  • Российский спутник «Космос-2334» (1996 г.)
  • Советская «Зенит-2» (1988 г.)
  • Китайская CZ-2D (2019 г.)

Этот список стал обновлением исследования 2020 года. На этот раз ученые рассчитали, как изменится риск, если удалить часть наиболее опасных объектов.Результат впечатляет: удаление всех 50 объектов сократит общий потенциал генерации мусора на 50%, а устранение лишь первых десяти — на 30%.

За месяц
