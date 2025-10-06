Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
На секретном полигоне Lockheed Martin заметили неизвестный стелс-объект
На испытательном комплексе Helendale RCS Range в пустыне Мохаве (Калифорния) очевидцы зафиксировали загадочный объект, проходящий испытания на радиолокационную заметность.
На кадрах, опубликованных в Сети, видна темная ромбовидная конструкция, закрепленная на подвижном пилоне. Во время тестов установка медленно перемещается, а на верхней части объекта различима зона с характерным синеватым оттенком — возможно, это элемент радиопоглощающего покрытия.
По очертаниям неизвестный аппарат напоминает планер построенный по аэродинамической схеме «летающее крыло» или по схеме «смешанное крыло», характерных для стелс-самолетов. Однако его пропорции и детали не совпадают ни с одной из известных моделей. Некоторые энтузиасты сравнивают объект с экспериментальным Boeing Bird of Prey, другие — с фрагментом фюзеляжа F-35, установленным вверх ногами.
Полигон Helendale принадлежит подразделению по перспективным разработкам Skunk Works американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin и служит для измерения эффективной площади рассеяния (ЭПР) — ключевого параметра малозаметности. Здесь инженеры Lockheed Martin изучают, как различные формы и покрытия взаимодействуют с радиоволнами, чтобы уменьшить заметность летательных аппаратов для радаров.
Примечательно, что съемка велась днем, что нехарактерно для испытаний секретных прототипов — обычно такие объекты перевозят под укрытием или тестируют ночью. Вероятно, персонал полигона знал о присутствии наблюдателей, иначе испытания были бы немедленно прекращены.
С большой вероятностью на кадрах запечатлен не действующий самолет, а радиолокационный макет или образец нового покрытия. Дополнительный интерес вызвал факт, что над полигоном в тот же день заметили боевой беспилотник MQ-9 Reaper.
