Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ущерб от инсульта обратили с помощью стволовых клеток
Ученые смогли обратить вспять повреждения от инсульта у мышей с помощью терапии стволовыми клетками. Это приближает исследователей к открытию методов лечения людей, восстанавливающихся после инсульта.
Четверть взрослых людей сталкивается за свою жизнь с инсультом. Половина из них получает остаточные повреждения, такие как паралич или нарушение речи. Это происходит из-за того, что внутреннее кровотечение или недостаток кислорода необратимо убивают клетки мозга. Сейчас нет методов лечения таких повреждений.
Международная группа ученых из Швейцарии и США хотела доказать, что нейральные стволовые клетки обладают потенциалом для регенерации ткани мозга. Результаты их исследования опубликованы в Nature Communications.
В исследованиях использовались нейральные стволовые клетки человека, из которых могут образовываться различные типы клеток нервной системы. Стволовые клетки получили из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток, которые могут быть созданы из нормальных соматических клеток человека.
Исследователи вызвали у мышей перманентный инсульт, характеристики которого близки проявлению инсульта у человека. Животных генетически модифицировали, чтобы они не отторгали стволовые клетки человека.
Через неделю ученые трансплантировали стволовые клетки в поврежденную область мозга. Они следили за результатами, используя различные визуализирующие и биохимические методы. Исследователи обнаружили, что стволовые клетки выживали в течение всего периода наблюдения — пяти недель. Большинство из них превратились в нейроны, взаимодействующие с уже существующими клетками мозга.
Исследователи обнаружили и другие признаки регенерации: образовывались новые кровеносные сосуды, уменьшались воспалительные процессы и улучшалась целостность гематоэнцефалического барьера. Трансплантация стволовых клеток у мышей также обратила двигательные нарушения, вызванные инсультом.
В перспективе исследователи рассматривают вариант терапевтического применения стволовых клеток на людях. Ученым предстоит минимизировать риски и упростить потенциальное применение метода.
По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.
Доставку астронавтов на Луну быстрее китайцев предложили возложить не на SpaceX с 500 запусками на земную орбиту в портфолио, а на другую компанию. Общее число ее орбитальных запусков за четверть века существования — один.
Инженеры Unitsky String Technologies Inc. разработали тяговые накопители энергии, которых хватает рельсовому беспилотнику для перевозки морских контейнеров.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
Если гипотетическая внеземная цивилизация живет возле очень старой и потому очень горячей звезды, она могла бы спасти свою планету от перегрева с помощью защитной астроинженерной конструкции. Астрофизики рассказали, как ее можно будет обнаружить с помощью новой обсерватории.
По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Композитные материалы: как человек улучшил природу
10 новых биологических видов 2014 года
Итоги года: 10 самых популярных материалов
Смерть цивилизации: возможные сценарии
«Отличница» против «двоечника»: почему победил Трамп?
Проект Атлантропа: как осушить Средиземное море и зачем это надо
Starship: проверка орбитальной баллистикой уже не за горами
Дикий Запад: психопатологии президентов США
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии