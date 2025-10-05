Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Президент Ирана предложил перенести столицу из-за экологического кризиса

Президент Ирана Масуд Пезешкиян предложил перенести столицу из Тегерана. Инициативу он объяснил экологическим кризисом.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан / © Владимир Астапкович, Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Как сообщает The Guardian, Пезешкиян заявил о планах перенести столицу во время выступления в провинции Хормозган. Иранский президент пояснил, что в нынешней столице критически не хватает воды, город перенаселен, а риски проседания почвы возрастают.

Годом ранее он представил инициативу верховному лидеру Али Хаменею. Тогда предложение сильно раскритиковали. Пезешкиян утверждает, что проблемы настолько серьезны, что у страны нет другого выхода.

Столицу могут перенести в провинцию Хормозган. Это обеспечит прямой выход к открытым водам и поспособствует развитию торговли.

В Тегеране проживает более 10 миллионов человек. Столица ежегодно потребляет почти четверть водных ресурсов страны.