Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
5 октября, 09:48
Рейтинг: +71
Посты: 182

Президент Ирана предложил перенести столицу из-за экологического кризиса 

Президент Ирана Масуд Пезешкиян предложил перенести столицу из Тегерана. Инициативу он объяснил экологическим кризисом.

Сообщество
# Иран
# экология
Президент Ирана Масуд Пезешкиан / © Владимир Астапкович, Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Президент Ирана Масуд Пезешкиан / © Владимир Астапкович, Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Как сообщает The Guardian, Пезешкиян заявил о планах перенести столицу во время выступления в провинции Хормозган. Иранский президент пояснил, что в нынешней столице критически не хватает воды, город перенаселен, а риски проседания почвы возрастают. 

Годом ранее он представил инициативу верховному лидеру Али Хаменею. Тогда предложение сильно раскритиковали. Пезешкиян утверждает, что проблемы настолько серьезны, что у страны нет другого выхода. 

Столицу могут перенести в провинцию Хормозган. Это обеспечит прямой выход к открытым водам и поспособствует развитию торговли.

В Тегеране проживает более 10 миллионов человек. Столица ежегодно потребляет почти четверть водных ресурсов страны.

