Blue Origin намерена вернуть первую ступень New Glenn и применить ее в лунной миссии
Космическая компания Джеффа Безоса готовится ко второму в истории запуску своей тяжелой ракеты New Glenn.
На кону стоит очень многое. Прежде всего, от него напрямую зависит судьба научной миссии NASA по изучению верхних слоев атмосферы Марса. Второй полет New Glenn должен отправить к Красной планете два финансируемых NASA спутника, чтобы исследовать процессы, которые превратили Марс из более теплого и влажного мира в холодную и сухую планету. Запуск ожидается не ранее ноября с базы Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде.
Успешный старт также приблизит Blue Origin к сертификации со стороны Космических сил США, которая позволит запускать спутники национальной безопасности. Но ставки еще выше. Если компания рассчитывает отправить свой первый автоматический посадочный аппарат на Луну уже в начале следующего года — как это сейчас планируется, — то для этого ей необходимо вернуть первую ступень ракеты New Glenn.
Вице-президент Blue Origin по разработке космических систем Пэт Ремиас заявил, что компания уверена в успехе.
Руководство компании не ставит все на карту, но разница между мягкой посадкой и гибелью первой ступени окажет огромное влияние на программу освоения Луны. Ведь третий запуск New Glenn, намеченный на начало следующего года, должен использовать именно этот возвращенный ускоритель. Его полезная нагрузка — первый посадочный аппарат Blue Origin Blue Moon, который должен стать самым крупным космическим аппаратом, достигшим поверхности Луны.
Это довольно амбициозный план, так как у SpaceX ушло 20 запусков Falcon 9 за пять лет, прежде чем впервые удалось посадить ускоритель. Еще через 15 месяцев Falcon 9 впервые запустили с повторно использованной первой ступенью.
В Blue Origin надеются пройти этот путь быстрее. На второй старт компания идет с планом вернуть и восстановить первую ступень и подготовить ее к повторному использованию всего за 90 дней. Это стало бы выдающимся достижением.
Доставку астронавтов на Луну быстрее китайцев предложили возложить не на SpaceX с 500 запусками на земную орбиту в портфолио, а на другую компанию. Общее число ее орбитальных запусков за четверть века существования — один.
Миссия NASA DART завершилась не так, как планировали ученые, показав, насколько сложными могут быть последствия космического столкновения. Удар по астероиду Диморфу прошел успешно, но его орбита продолжала меняться еще месяц, хотя астрономы ожидали иного. Загадку пытались разгадать исследователи из Франции.
Много лет считалось, что облака Венеры в основном состоят из серной кислоты и воды в них присутствует ничтожно мало. Такая картина сложилась во многом на основе данных зонда «Пионер-Венера», который пролетел через атмосферу планеты в 1978 году. Теперь выясняется, что эти данные были неверно интерпретированы.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
Если гипотетическая внеземная цивилизация живет возле очень старой и потому очень горячей звезды, она могла бы спасти свою планету от перегрева с помощью защитной астроинженерной конструкции. Астрофизики рассказали, как ее можно будет обнаружить с помощью новой обсерватории.
Большой коллектив российских ученых из ведущих научных центров, включая Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН, Объединенный институт ядерных исследований, НИЦ «Курчатовский институт», МФТИ и Институт ядерных исследований РАН, провел один из самых чувствительных в мире поисков больших дополнительных измерений Вселенной. С помощью уникального детектора DANSS, расположенного в непосредственной близости от энергетического ядерного реактора на Калининской АЭС, физики проанализировали рекордные 5,8 миллиона событий взаимодействия антинейтрино. Хотя прямого подтверждения существования «скрытых миров» найдено не было, полученные результаты установили самые жесткие на сегодняшний день ограничения на их возможные параметры и с высокой долей уверенности исключили гипотезу о дополнительных измерениях как объяснение многолетних загадок в физике нейтрино.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
