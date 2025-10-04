Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Blue Origin намерена вернуть первую ступень New Glenn и применить ее в лунной миссии

Вторая ракета-носитель New Glenn / © Blue Origin

На кону стоит очень многое. Прежде всего, от него напрямую зависит судьба научной миссии NASA по изучению верхних слоев атмосферы Марса. Второй полет New Glenn должен отправить к Красной планете два финансируемых NASA спутника, чтобы исследовать процессы, которые превратили Марс из более теплого и влажного мира в холодную и сухую планету. Запуск ожидается не ранее ноября с базы Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде.

Успешный старт также приблизит Blue Origin к сертификации со стороны Космических сил США, которая позволит запускать спутники национальной безопасности. Но ставки еще выше. Если компания рассчитывает отправить свой первый автоматический посадочный аппарат на Луну уже в начале следующего года — как это сейчас планируется, — то для этого ей необходимо вернуть первую ступень ракеты New Glenn.

Вице-президент Blue Origin по разработке космических систем Пэт Ремиас заявил, что компания уверена в успехе.

Руководство компании не ставит все на карту, но разница между мягкой посадкой и гибелью первой ступени окажет огромное влияние на программу освоения Луны. Ведь третий запуск New Glenn, намеченный на начало следующего года, должен использовать именно этот возвращенный ускоритель. Его полезная нагрузка — первый посадочный аппарат Blue Origin Blue Moon, который должен стать самым крупным космическим аппаратом, достигшим поверхности Луны.

Это довольно амбициозный план, так как у SpaceX ушло 20 запусков Falcon 9 за пять лет, прежде чем впервые удалось посадить ускоритель. Еще через 15 месяцев Falcon 9 впервые запустили с повторно использованной первой ступенью.

В Blue Origin надеются пройти этот путь быстрее. На второй старт компания идет с планом вернуть и восстановить первую ступень и подготовить ее к повторному использованию всего за 90 дней. Это стало бы выдающимся достижением.