Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Geely представила первое предсерийное воздушное такси
Дочерняя компания концерна Geely — Aerofugia — выпустила с конвейера первый образец своего воздушного такси AE200-100. Машина относится к классу eVTOL — летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой (СВВП), которые в будущем должны выйти на массовый рынок и использоваться в гражданских перевозках.
AE200-100 впечатляет своими размерами: длина — девять метров, высота — 4,6 метра, размах крыльев — 14,5 метра. На крыльях размещены пилоны с тяговыми винтами. Аппарат рассчитан на пятерых пассажиров, включая пилота, и способен преодолевать до 200 километров на одном заряде.
Первые экземпляры будут использоваться для испытаний — как внутренних, так и необходимых для сертификации. Серийное производство планируется начать в 2026 году. К этому времени Aerofugia рассчитывает расширить производство и запустить новую площадку в Чэнду, где планируется выпуск не только AE200-100, но и других моделей.
«С дальностью полета до 200 километров AE200-100 можно использовать в городских воздушных перевозках, для туристических маршрутов на малой высоте и в экстренных спасательных операциях. Кроме того, электрическая силовая установка AE200 значительно снижает эксплуатационные расходы по сравнению с обычными вертолетами», — отметили в Aerofugia.
Подавляющее большинство людей с возрастом приобретают боль и хруст в коленях, а затем и снижение их подвижности. В тяжелых случаях дело доходит до протезирования сустава. Но замена по функциональности уступает естественному, да и сами операции на пожилых людях не всегда разумны. Корейские ученые предложили новый подход к решению проблемы.
Веками странные огоньки, «танцующие» над поверхностью болот, вселяли ужас суеверным людям и рождали легенды о зловещих духах, заманивающих путников в гибельную топь. Ученые давно пытаются объяснить эти таинственные вспышки света и доказать, что причина их появления — не мистика, а природные процессы. Международная команда физиков и химиков, возможно, нашла ответ на вопрос, как именно появляются эти огоньки.
Черные мамбы и другие змеи этого рода, обитающие в Африке к югу Сахары, — одни из самых ядовитых в мире. Без применения противоядий их укусы, как правило, оканчиваются смертью. Врачи также заметили, что некоторым пациентам после введения антидота сперва становилось лучше, но затем у них начинались крайне болезненные неконтролируемые спазмы мышц. В новом исследовании международная группа ученых выяснила, с чем связан этот эффект.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
Если гипотетическая внеземная цивилизация живет возле очень старой и потому очень горячей звезды, она могла бы спасти свою планету от перегрева с помощью защитной астроинженерной конструкции. Астрофизики рассказали, как ее можно будет обнаружить с помощью новой обсерватории.
Антропогенные выбросы углекислого газа увеличили деревья в амазонских джунглях на 10 процентов всего за 30 лет
Вопреки прогнозам о деградации тропических джунглей из-за антропогенных изменений климата, их деревья быстро наращивают биомассу и размеры. Причем это относится и к крупным, и к более мелким из них.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Самые необычные космические аппараты на орбите
Гомосексуальность обусловлена природой
Сколько веков печенеги и половцы терзали Русь и почему власти им это позволяли?
Квантовая запутанность — королева парадоксов
Космические проекты: смерть до рождения
Теломеры: невнятный секрет долголетия
Сланцевая революция
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии