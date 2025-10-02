Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Geely представила первое предсерийное воздушное такси

Дочерняя компания концерна Geely — Aerofugia — выпустила с конвейера первый образец своего воздушного такси AE200-100. Машина относится к классу eVTOL — летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой (СВВП), которые в будущем должны выйти на массовый рынок и использоваться в гражданских перевозках.

СВВП AE200-100 / © Aerofugia

AE200-100 впечатляет своими размерами: длина — девять метров, высота — 4,6 метра, размах крыльев — 14,5 метра. На крыльях размещены пилоны с тяговыми винтами. Аппарат рассчитан на пятерых пассажиров, включая пилота, и способен преодолевать до 200 километров на одном заряде.

Первые экземпляры будут использоваться для испытаний — как внутренних, так и необходимых для сертификации. Серийное производство планируется начать в 2026 году. К этому времени Aerofugia рассчитывает расширить производство и запустить новую площадку в Чэнду, где планируется выпуск не только AE200-100, но и других моделей.

«С дальностью полета до 200 километров AE200-100 можно использовать в городских воздушных перевозках, для туристических маршрутов на малой высоте и в экстренных спасательных операциях. Кроме того, электрическая силовая установка AE200 значительно снижает эксплуатационные расходы по сравнению с обычными вертолетами», — отметили в Aerofugia.