Новый межзвездный объект завтра пройдет на минимальном расстоянии от Марса
Межзвездная комета 3I/ATLAS, обнаруженная 1 июля 2025 года, достигла внутренней части солнечной системы. Уже завтра, 3 октября, она сблизится на минимальное расстояние с планетой Марс, пройдя от нее всего в 28 миллионах километрах.
После этого объекту предстоит целая серия «встреч» в Солнечной системе. Уже 9–10 октября он пересечет орбиту Марса, а 29 октября приблизится к Солнцу на минимальное расстояние — около 200 миллионов километров. Затем он начнет свой путь прочь, за пределы нашей системы.
Важно, что внутрь земной орбиты гость заходить не станет: Земля располагается ближе к Солнцу — примерно на 150 миллионов километров. Более того, в момент сближения объекта со звездой наша планета окажется на противоположной стороне орбиты. Это крайне неудобное положение для его наблюдения с Земли.
Наибольшее сближение с нашей планетой состоится лишь 19 декабря и составит около 260 миллионов километров — почти вдвое дальше, чем расстояние до Солнца. К Венере же объект подойдет заметно ближе: 3 ноября дистанция сократится до 100 миллионов километров.
Как сообщили сотрудники Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, скорость межзвездного странника сейчас превышает 50 километров в секунду — колоссальное значение, само по себе указывающее на его чужеродность и исключающее возможность «пленения» Солнцем. Однако полностью избежать влияния его гравитации телу все же не удалось: траектория заметно искривилась, и покинет Солнечную систему объект уже в ином направлении, чем вошел. Эта встреча навсегда изменила его путь сквозь Галактику.
Подавляющее большинство людей с возрастом приобретают боль и хруст в коленях, а затем и снижение их подвижности. В тяжелых случаях дело доходит до протезирования сустава. Но замена по функциональности уступает естественному, да и сами операции на пожилых людях не всегда разумны. Корейские ученые предложили новый подход к решению проблемы.
Веками странные огоньки, «танцующие» над поверхностью болот, вселяли ужас суеверным людям и рождали легенды о зловещих духах, заманивающих путников в гибельную топь. Ученые давно пытаются объяснить эти таинственные вспышки света и доказать, что причина их появления — не мистика, а природные процессы. Международная команда физиков и химиков, возможно, нашла ответ на вопрос, как именно появляются эти огоньки.
Черные мамбы и другие змеи этого рода, обитающие в Африке к югу Сахары, — одни из самых ядовитых в мире. Без применения противоядий их укусы, как правило, оканчиваются смертью. Врачи также заметили, что некоторым пациентам после введения антидота сперва становилось лучше, но затем у них начинались крайне болезненные неконтролируемые спазмы мышц. В новом исследовании международная группа ученых выяснила, с чем связан этот эффект.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
Если гипотетическая внеземная цивилизация живет возле очень старой и потому очень горячей звезды, она могла бы спасти свою планету от перегрева с помощью защитной астроинженерной конструкции. Астрофизики рассказали, как ее можно будет обнаружить с помощью новой обсерватории.
Антропогенные выбросы углекислого газа увеличили деревья в амазонских джунглях на 10 процентов всего за 30 лет
Вопреки прогнозам о деградации тропических джунглей из-за антропогенных изменений климата, их деревья быстро наращивают биомассу и размеры. Причем это относится и к крупным, и к более мелким из них.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
