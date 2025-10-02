Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Новый межзвездный объект завтра пройдет на минимальном расстоянии от Марса

Межзвездная комета 3I/ATLAS, обнаруженная 1 июля 2025 года, достигла внутренней части солнечной системы. Уже завтра, 3 октября, она сблизится на минимальное расстояние с планетой Марс, пройдя от нее всего в 28 миллионах километрах.

Новый межзвездный объект пройдет на минимальном расстоянии от Марса / © Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН (XRAS)

После этого объекту предстоит целая серия «встреч» в Солнечной системе. Уже 9–10 октября он пересечет орбиту Марса, а 29 октября приблизится к Солнцу на минимальное расстояние — около 200 миллионов километров. Затем он начнет свой путь прочь, за пределы нашей системы.

Важно, что внутрь земной орбиты гость заходить не станет: Земля располагается ближе к Солнцу — примерно на 150 миллионов километров. Более того, в момент сближения объекта со звездой наша планета окажется на противоположной стороне орбиты. Это крайне неудобное положение для его наблюдения с Земли.

Наибольшее сближение с нашей планетой состоится лишь 19 декабря и составит около 260 миллионов километров — почти вдвое дальше, чем расстояние до Солнца. К Венере же объект подойдет заметно ближе: 3 ноября дистанция сократится до 100 миллионов километров.

Как сообщили сотрудники Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, скорость межзвездного странника сейчас превышает 50 километров в секунду — колоссальное значение, само по себе указывающее на его чужеродность и исключающее возможность «пленения» Солнцем. Однако полностью избежать влияния его гравитации телу все же не удалось: траектория заметно искривилась, и покинет Солнечную систему объект уже в ином направлении, чем вошел. Эта встреча навсегда изменила его путь сквозь Галактику.