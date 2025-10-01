Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

От идеи до реальности: «Кольцо Славы» в Шанхае станет новым символом города

Строительство «Кольца Славы» (Ring of Glory) — нового городского символа в Особой зоне Линьган, ключевом испытательном полигоне для экономических и торговых инициатив в рамках Шанхайской зоны свободной торговли, вышло на завершающий этап.

Строительство «Кольца Славы» / © Martin Kadiev

Кольцеобразное сооружение диаметром 153 метра и общей площадью около 6000 квадратных метров спроектировано нью-йоркским архитектурным бюро Ennead Architects. Оно станет центральным элементом района Dishui Lake Financial Bay, нового финансового кластера в Линьгане.

Рендер здания / © Ennead Architects

После завершения строительства здание будет выполнять многофункциональную роль: выступать в качестве туристической достопримечательности, площадки для художественных выставок и проведения различных мероприятий.

Строительство «Кольца Славы» / © Martin Kadiev

«Кольцо Славы» соединяет четыре коммерческих здания и весит свыше 10000 тонн. Максимальный пролет его арки между крышами составляет 120 метров. Для обеспечения точности монтажа рабочие проводили цифровые моделирования и использовали системы оперативного мониторинга на всех этапах строительства.

Строительство «Кольца Славы» / © Martin Kadiev

Чтобы достичь эффекта прозрачности, внутренние и внешние поверхности здания облицованы стеклянными фасадами, состоящими из 192 индивидуально изготовленных семислойных панелей особого стекла. Вес каждой из них достигает 4,5 тонны.

Строительство «Кольца Славы» / © Martin Kadiev



