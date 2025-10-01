Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
От идеи до реальности: «Кольцо Славы» в Шанхае станет новым символом города
Строительство «Кольца Славы» (Ring of Glory) — нового городского символа в Особой зоне Линьган, ключевом испытательном полигоне для экономических и торговых инициатив в рамках Шанхайской зоны свободной торговли, вышло на завершающий этап.
Кольцеобразное сооружение диаметром 153 метра и общей площадью около 6000 квадратных метров спроектировано нью-йоркским архитектурным бюро Ennead Architects. Оно станет центральным элементом района Dishui Lake Financial Bay, нового финансового кластера в Линьгане.
После завершения строительства здание будет выполнять многофункциональную роль: выступать в качестве туристической достопримечательности, площадки для художественных выставок и проведения различных мероприятий.
«Кольцо Славы» соединяет четыре коммерческих здания и весит свыше 10000 тонн. Максимальный пролет его арки между крышами составляет 120 метров. Для обеспечения точности монтажа рабочие проводили цифровые моделирования и использовали системы оперативного мониторинга на всех этапах строительства.
Чтобы достичь эффекта прозрачности, внутренние и внешние поверхности здания облицованы стеклянными фасадами, состоящими из 192 индивидуально изготовленных семислойных панелей особого стекла. Вес каждой из них достигает 4,5 тонны.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
Если гипотетическая внеземная цивилизация живет возле очень старой и потому очень горячей звезды, она могла бы спасти свою планету от перегрева с помощью защитной астроинженерной конструкции. Астрофизики рассказали, как ее можно будет обнаружить с помощью новой обсерватории.
ТЭС на ископаемом топливе — причина смерти многих сотен тысяч человек в год. Их замещение поэтому неизбежно, но вот чем? ВИЭ нестабильны в выработке, из-за чего мы видим страновые блэкауты в Испании и ужесточение правил их ввода в Китае с этого года. Атом, напротив, крайне стабилен. Только вот при текущем сценарии использования ядерного топлива разведанные запасы урана слишком малы, чтобы быть долгосрочной основой для недорогой энергии. Пока их хватает, а что будет завтра? Именно ответу на этот вопрос и посвящены два страхующих друг друга прорывных российских проекта по замыканию топливного цикла.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Резкий крен, падение в воздушную яму и тревожный сигнал ремней безопасности — знакомые ощущения для любого, кто часто летает. Для миллионов пассажиров турбулентность остается главным источником дискомфорта и страха в полете. Но авторы нового исследования обещают перевести ее из разряда непредсказуемых явлений в область точной науки. Они заявили о создании, возможно, самой передовой математической модели турбулентности, которая поможет сделать полет гораздо спокойнее.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Чип Neuralink Илона Маска: что ученые думают о первом испытании на людях
5 знаменитых отказов от Нобелевской премии
У-2 вернулся: как будет защищаться Россия, когда Украина скопирует иранские «Герани»
Почему люди бывают одиноки?
Солнечная система и окрестности: терраформирование в деталях
Здесь медведь не проходил: антропологи открыли древнего гоминида с уникальным прямохождением
«Выглядит круто, но пользоваться неудобно»: SpaceX одела астронавтов не в лучшие скафандры. А что будет на Марсе?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии