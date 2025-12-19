Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Ученые впервые получили сразу два рентгеновских изображения межзвездной кометы 3I/ATLAS

Астрономам впервые удалось получить сразу два независимых рентгеновских изображения межзвездной кометы, что дало уникальное представление о том, как объект из-за пределов Солнечной системы взаимодействует с солнечным ветром.

Рентгеновский снимок межзвездной кометы 3I/ATLAS, полученный космическим аппаратом XMM-Newton / © ESA / XMM-Newton / C. Lisse, S. Cabot & the XMM ISO Team

Речь идет о комете 3I/ATLAS — третьем подтвержденном межзвездном теле. Ее в рентгеновском диапазоне наблюдали сразу два космических аппарата: европейская обсерватория XMM-Newton и миссия XRISM, которой руководит японское агентство JAXA при участии NASA и ESA.

В видимом свете кометы светятся за счет отражения солнечного света пылью и газами, вырывающимися из ледяного ядра. Рентгеновское излучение возникает по другой причине: когда поток заряженных частиц от Солнца — солнечный ветер — сталкивается с газовой оболочкой кометы, появляется характерное свечение. Его анализ помогает понять, где именно происходят эти взаимодействия и какие вещества в них участвуют.

Первым комету изучал аппарат XRISM. Он наблюдал 3I/ATLAS в течение 17 часов в конце ноября 2025 года. С его помощью удалось зафиксировать протяженное излучение, уходящее примерно на 400 тысяч километров от ядра кометы. Это указывает на активное «подпитывание» кометного газа солнечным ветром. Спектральные данные XRISM также показали присутствие углерода, азота и кислорода, что помогает разобраться в составе вещества, выбрасываемого кометой, и его поведении в высокоэнергетической среде.

Рентгеновский снимок межзвездной кометы 3I/ATLAS, полученный XRISM / © JAXA

В начале декабря к наблюдениям подключилась обсерватория XMM-Newton. В течение примерно 20 часов она изучала комету с расстояния около 280–285 миллионов километров, используя чувствительный инструмент — камеру EPIC-pn. На изображениях видно отчетливое рентгеновское свечение, окруженное более слабыми структурами. Эти области соответствуют зонам взаимодействия солнечного ветра с газами, уходящими от кометы.

Астрономы отметили, что 3I/ATLAS — редкий и ценный объект для науки, а рентгеновские данные дополняют наблюдения в оптическом, инфракрасном и радиодиапазонах, помогая понять состав и природу кометы.