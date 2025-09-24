Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Спутники запечатлели самый сильный тайфун 2025 года

Сезон тайфунов в северо-западной части Тихого океана большую часть 2025 года не представлял угрозы местному населению. Однако тайфун Рагаса (также известный как Нандо) прервал это затишье.

Спутник NASA Terra зафиксировал Рагасу 23 сентября 2025 года / © NASA Earth Observatory

Шторм образовался 18 сентября в западной части Тихого океана в нескольких сотнях километров к востоку от Филиппин. После периодов быстрого усиления, приведших его до силы пятой категории, он обрушился на север Лусона 22 сентября, вызвав наводнения, оползни и повреждения строений.

С устойчивыми ветрами, достигавшими более 270 километров в час, поздно вечером 21 сентября шторм признали самым сильным тайфуном 2025 года. Ожидается, что 24–25 сентября тайфун ударит по острову Хайнань, провинциям Гуандун и Юньнань, Гуанси-Чжуанскому автономному району, а также по специальным административным районам Гонконг и Макао. Синоптики прогнозируют ураган, проливные дожди и масштабные наводнения. После этого шторм обойдет побережье залива Тонкин и переместится в северный Вьетнам и Лаос.

На состояние на 23 сентября шторм уже вынудил покинуть дома десятки тысяч человек, привел к нескольким смертям, отключениям электроэнергии и значительным разрушениям на Филиппинах.

Сезон тайфунов в западной части Тихого океана длится весь год, но большинство штормов образуется между маем и ноябрем с пиком активности в конце августа и начале сентября. На 23 сентября 2025 года в регионе сформировались девятнадцать тайфунов, однако лишь два из них на протяжении продолжительного времени достигли силы третьей категории и выше.