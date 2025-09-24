Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Спутники запечатлели самый сильный тайфун 2025 года
Сезон тайфунов в северо-западной части Тихого океана большую часть 2025 года не представлял угрозы местному населению. Однако тайфун Рагаса (также известный как Нандо) прервал это затишье.
Шторм образовался 18 сентября в западной части Тихого океана в нескольких сотнях километров к востоку от Филиппин. После периодов быстрого усиления, приведших его до силы пятой категории, он обрушился на север Лусона 22 сентября, вызвав наводнения, оползни и повреждения строений.
С устойчивыми ветрами, достигавшими более 270 километров в час, поздно вечером 21 сентября шторм признали самым сильным тайфуном 2025 года. Ожидается, что 24–25 сентября тайфун ударит по острову Хайнань, провинциям Гуандун и Юньнань, Гуанси-Чжуанскому автономному району, а также по специальным административным районам Гонконг и Макао. Синоптики прогнозируют ураган, проливные дожди и масштабные наводнения. После этого шторм обойдет побережье залива Тонкин и переместится в северный Вьетнам и Лаос.
На состояние на 23 сентября шторм уже вынудил покинуть дома десятки тысяч человек, привел к нескольким смертям, отключениям электроэнергии и значительным разрушениям на Филиппинах.
Сезон тайфунов в западной части Тихого океана длится весь год, но большинство штормов образуется между маем и ноябрем с пиком активности в конце августа и начале сентября. На 23 сентября 2025 года в регионе сформировались девятнадцать тайфунов, однако лишь два из них на протяжении продолжительного времени достигли силы третьей категории и выше.
