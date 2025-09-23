  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
23 сентября, 08:02
Коралловые рифы Карибского бассейна перестанут расти к 2040 году

В Карибском бассейне к 2040 году могут перестать расти и начнут разрушаться коралловые рифы. Это связано с глобальными изменениями климата.

# Глобальное потепление
# изменение климата
# климат
# океан
Паланкарский риф, Козумель / © shutterstock, Mike Bauer
Паланкарский риф, Козумель / © shutterstock, Mike Bauer

Изменение климата — одна из причин уменьшения числа коралловых рифов во всем мире. Температура океана повышается, из-за чего кораллы теряют цвет и погибают. Рифы становятся уязвимее и к другим угрозам. Из-за повышения уровня углекислого газа морская вода становится более кислой, из-за чего кораллам становится сложнее строить скелеты.

Исследователи заметили, что здоровье коралловых рифов ухудшается из-за болезней и чрезмерно теплой воды в океане в течение последних нескольких десятилетий. Ученые хотели выяснить, как рифы в регионе будут продолжать расти по мере потепления климата. Они изучили вертикальные срезы древних ископаемых рифов, которые стали видимы из-за поднятия побережья. Это позволило исследователям понять, как в прошлом разные коралловые сообщества строили рифы.

Ученые сопоставили информацию с экологическими данными более чем 400 современных рифовых участков. Они хотели рассчитать, как быстро эти рифы растут сегодня. С помощью климатических моделей исследователи спрогнозировали, как текущие темпы роста рифов могут измениться к 2100 году при различных сценариях глобального потепления.

Авторы исследования, опубликованного в Nature, пришли к выводу, что к 2040 году более 70% коралловых рифов в Карибском регионе могут перестать расти и начнут разрушаться. К 2100 году почти все рифы быть уничтожены, если температура вырастет на два градуса по Цельсию выше доиндустриального уровня. При нынешней климатической политике, прогнозируется рост температуры на 2,7 градуса по Цельсию к 2100 году.

Согласно анализу, рост кораллов вряд ли будет сопоставим с повышением уровня моря. В некоторых районах рифы покроет 0,3-0,5 метра дополнительной воды к 2060 году, и около 0,7-1,2 метров к 2100 году.  

Коралловые рифы, особенно находящиеся вблизи берегов, защищают береговые линии от наводнений во время циклонов и штормов. Кораллы — важнейшее убежище для морских жителей. Они поддерживают важные рыболовные промыслы, от которых зависят сообщества во всем мире.

20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
22 сентября, 09:42
Игорь Байдов

Ученые разрешили многолетний спор о древней структуре в Северном море

Кратероподобное образование в Северном море, у берегов Великобритании, уже несколько десятилетий не дает покоя научному сообществу. Идут горячие споры о происхождении структуры. Одни ученые полагают, что это результат импактного события. Другие списывают все на земные процессы. Точку в вопросе поставила международная команда геологов.

Геология
# астероид
# Великобритания
# кратер
21 сентября, 10:01
Evgenia Vavilova

ЦЕРН сообщил о первых результатах высокоэнергетических столкновения легких ядер

Столкновения кислород—кислород и неон—неон рассказали ученым больше о кварк-глюонной плазме и подтвердили несимметричную форму ядра неона.

Физика
# Alice
# CERN
# CMS
# LHCb-детектор
# БАК
# кварк-глюонная плазма
# кислород
# ЦЕРН
# ядерная физика
# ядро атома
