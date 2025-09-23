Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Коралловые рифы Карибского бассейна перестанут расти к 2040 году

В Карибском бассейне к 2040 году могут перестать расти и начнут разрушаться коралловые рифы. Это связано с глобальными изменениями климата.

Паланкарский риф, Козумель / © shutterstock, Mike Bauer

Изменение климата — одна из причин уменьшения числа коралловых рифов во всем мире. Температура океана повышается, из-за чего кораллы теряют цвет и погибают. Рифы становятся уязвимее и к другим угрозам. Из-за повышения уровня углекислого газа морская вода становится более кислой, из-за чего кораллам становится сложнее строить скелеты.

Исследователи заметили, что здоровье коралловых рифов ухудшается из-за болезней и чрезмерно теплой воды в океане в течение последних нескольких десятилетий. Ученые хотели выяснить, как рифы в регионе будут продолжать расти по мере потепления климата. Они изучили вертикальные срезы древних ископаемых рифов, которые стали видимы из-за поднятия побережья. Это позволило исследователям понять, как в прошлом разные коралловые сообщества строили рифы.

Ученые сопоставили информацию с экологическими данными более чем 400 современных рифовых участков. Они хотели рассчитать, как быстро эти рифы растут сегодня. С помощью климатических моделей исследователи спрогнозировали, как текущие темпы роста рифов могут измениться к 2100 году при различных сценариях глобального потепления.

Авторы исследования, опубликованного в Nature, пришли к выводу, что к 2040 году более 70% коралловых рифов в Карибском регионе могут перестать расти и начнут разрушаться. К 2100 году почти все рифы быть уничтожены, если температура вырастет на два градуса по Цельсию выше доиндустриального уровня. При нынешней климатической политике, прогнозируется рост температуры на 2,7 градуса по Цельсию к 2100 году.

Согласно анализу, рост кораллов вряд ли будет сопоставим с повышением уровня моря. В некоторых районах рифы покроет 0,3-0,5 метра дополнительной воды к 2060 году, и около 0,7-1,2 метров к 2100 году.

Коралловые рифы, особенно находящиеся вблизи берегов, защищают береговые линии от наводнений во время циклонов и штормов. Кораллы — важнейшее убежище для морских жителей. Они поддерживают важные рыболовные промыслы, от которых зависят сообщества во всем мире.