Самые длинные речные системы мира

Инфографика показывает пятнадцать самых длинных речных систем в мире. Больше всего в рейтинге оказалось систем рек, расположенных в Азии.

15 самых длинных речных систем мира / © Tower Paddle Boards

Самая длинная в мире речная система — Нил–Белый Нил–Кагера–Ньябаронго–Мвого–Рукарара. Она пролегает через 11 африканских стран и ее протяженность составляет 6650 километров. В итоге система рек впадает в Средиземное море.

На втором месте оказалась речная система, расположенная в Южной Америке. Это — Амазонка–Укаяли–Тамбо–Эне–Мантаро. Она протянулась на 6400 километров через семь стран.

На третьем месте оказалась система рек Янцзы–Цзиньша–Тунтянь–Дангцю, расположенная в Китае, впадающая в Восточно-Китайское море. Ее протяженность — 6300 километров.

Далее следует Миссисипи–Миссури–Джефферсон–Биверхед–Ред-Рок–Хелл-Роринг. Практически вся речная система тянется через Соединенные Штаты Америки и лишь небольшой кусочек оказался в Канаде. Длина речной системы, впадающей в Мексиканский залив — 6275 километров.

Речная система Енисей–Ангара–Селенга–Идэр практически вся находится на территории России, однако небольшая ее часть расположена в Монголии. Протяженность этой системы — 5539 километров. Она впадает в Карское море.

Далее следуют Хуанхэ (5464 километра), Обь–Иртыш (5410 километров), Ла-Плата–Парана–Рио-Гранде (4880 километров), Конго–Луалаба-Лувуа-Луапула-Чамбеши (4700 километров) и Амур–Аргун (4444 километров).

В топ-15 речных систем также попали: Лена (4400 километров), Меконг (4350 километров), Маккензи–Слейв–Пис–Финлей (4241 километр), Нигер (4200 километров) и Брахмапутра– Ярлунг Цангпо (3969 километров).

Больше всего длинных речных систем оказалось в Азии — восемь. В топ-15 не попала ни одна речная система, расположенная в Австралии или в Европе. Самая длинная система австралийская система рек — Муррей–Дарлинг–Калга–Балонн–Кондамин — оказалась на 16 месте. Ее протяженность — 3672 километров. Самая протяженная европейская речная система — Волга. Река, протяженностью 3645 километров, находится в России. В рейтинге она заняла 18 место.