NASA обновило данные по космическому мусору на околоземной орбите

Космический мусор представляет серьезную угрозу для функционирования орбитальных объектов, включая спутники и Международную космическую станцию (МКС). Согласно последнему выпуску журнала NASA «Orbital Debris Quarterly News» (ODQN), опубликованному в сентябре 2025 года, космический мусор продолжает накапливаться, и необходимо принимать меры для его мониторинга и минимизации.

Художественное изображение космического мусора / © Getty Images

По состоянию на 4 июня 2025 года на околоземной орбите с помощью средств наблюдения было зафиксировано 29 837 объектов искусственного происхождения, что на 269 больше, чем три месяца назад. Из этого числа 14 655 составляют космические аппараты, как действующие, так и выведенные из эксплуатации, а 15 182 объекта — это ступени ракет-носителей, фрагменты конструкций и прочие обломки.

Лидером по числу «космического мусора» остаются США — 14 536 объектов, включая 9 779 спутников и 4 757 ступеней ракет и обломков.

На втором месте Россия с 6 631 объектом, затем Китай — 5 446. Далее следуют Великобритания — 718, Франция — 639, Япония — 297, Индия — 195 и Европейское космическое агентство — 130. На долю остальных стран приходится 1 245 объектов.