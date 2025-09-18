  • Добавить в закладки
Николай Головин
Николай Головин
18 сентября, 13:29
Рейтинг: +269
Посты: 818

NASA обновило данные по космическому мусору на околоземной орбите

Космический мусор представляет серьезную угрозу для функционирования орбитальных объектов, включая спутники и Международную космическую станцию (МКС). Согласно последнему выпуску журнала NASA «Orbital Debris Quarterly News» (ODQN), опубликованному в сентябре 2025 года, космический мусор продолжает накапливаться, и необходимо принимать меры для его мониторинга и минимизации.

# NASA
# космический мусор
# космос
# спутники
Художественное изображение космического мусора / © Getty Images
Художественное изображение космического мусора / © Getty Images

По состоянию на 4 июня 2025 года на околоземной орбите с помощью средств наблюдения было зафиксировано 29 837 объектов искусственного происхождения, что на 269 больше, чем три месяца назад. Из этого числа 14 655 составляют космические аппараты, как действующие, так и выведенные из эксплуатации, а 15 182 объекта — это ступени ракет-носителей, фрагменты конструкций и прочие обломки.

Лидером по числу «космического мусора» остаются США — 14 536 объектов, включая 9 779 спутников и 4 757 ступеней ракет и обломков.

На втором месте Россия с 6 631 объектом, затем Китай — 5 446. Далее следуют Великобритания — 718, Франция — 639, Япония — 297, Индия — 195 и Европейское космическое агентство — 130. На долю остальных стран приходится 1 245 объектов.

18 сентября, 10:14
Юлия Трепалина

У кремов с высоким фактором защиты от солнца выявили побочный эффект

Австралийские медики проследили за уровнем витамина D в крови людей, которые на протяжении года постоянно пользовались кремом с пометкой SPF 50+, означающей, что средство блокирует до 98% ультрафиолетовых лучей.

Медицина
# витамин D
# дефицит витаминов
# загар
# здоровье
# крем от загара
# солнцезащитный крем
# Ультрафиолет
# уф-излучение
17 сентября, 16:26
Любовь С.

Магнитные поля вокруг черной дыры М87 неожиданно изменили направление

Новые изображения сверхмассивной черной дыры в центре галактики М87 показали, что за последние четыре года магнитные поля в ее окрестностях изменили направление. Совершить столь неожиданное и важное для понимания устройства космических «монстров» открытие удалось с помощью сети радиотелескопов «Телескоп горизонта событий» (Event Horizon Telescope, EHT).

Астрономия
# аккреционный диск
# джет
# М87
# магнитные поля
# сверхмассивная черная
# Телескоп горизонта событий
15 сентября, 10:36
Игорь Байдов

Юпитер «похудел»: ученые пересмотрели данные о размере газового гиганта

Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.

Астрономия
# «Юнона»
# Солнечная система
# Юпитер
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
11 сентября, 12:04
ПНИПУ

Ученые рассказали, почему маркетплейсы теряют популярность

Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.

ПНИПУ
# маркетплейсы
# покупатели
# продавцы
# рынок
