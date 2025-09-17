Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Архитектурное агентство представило рендеры Багдада будущего
Американская компания Gensler представила визуализации городского района, который она спроектировала для Багдада, Ирак. Его планируется создать в обширном лесном массиве с миллионом деревьев.
Проект под названием Baghdad Sustainable Forests (Устойчивые леса Багдада) студии иллюстрирует создание «экологического городского района» для столицы Ирака, охватывающий участок леса площадью 10 миллионов квадратных метров. По данным Gensler, Baghdad Sustainable Forests заменит бывший военный лагерь. Проект создается для девелопера Emkanat.
В районе планируется строительство небоскребов, жилых, торговых и коммерческих объектов, окруженных парками, зелеными коридорами и миллионом деревьев.
Система входных ворот обозначит границы Baghdad Sustainable Forests, включая Al Rasheed Gateway — башню высотой 260 метров, а также River Gateway, который вновь откроет участок реки Тигр для общественного пользования. Согласно визуализациям, Al Rasheed Gateway будет иметь изогнутую форму, сужающуюся к вершине, и расположится на квадратном основании с закругленными краями.
К другим ключевым объектам относятся Национальный павильон, который поднимется на 110 метров и станет «гражданским символом обновления». Также в районе будут созданы тематические леса: Лес искусств и культуры, Лес здоровья и благополучия, Детский и развлекательный лес, а также Лес спорта и фитнеса.
Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.
Во время недавних наблюдений карликовой планеты Квавар что-то неожиданно почти полностью закрыло ее собой. Астрономы уверены, что это не ее спутник Вейвот и не одно из двух известных колец этого маленького мира на краю Солнечной системы.
Граница между меловым и палеогеновым периодами в геологической летописи выделяется не только повышенным содержанием иридия по сравнению с окружающими пластами. Породы над ней разительно отличаются от пород под ней: в них больше органики, а структура слоев характерна для совершенно иного гидрологического режима. Это обычно объясняют глобальными изменениями климата после падения Чиксулубского метеорита. В новой научной работе американские геологи с палеонтологами предложили еще один фактор, который был очевиден, но редко учитывался, — отсутствие крупных травоядных животных.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.
