Архитектурное агентство представило рендеры Багдада будущего

Американская компания Gensler представила визуализации городского района, который она спроектировала для Багдада, Ирак. Его планируется создать в обширном лесном массиве с миллионом деревьев.

Рендер нового района в Багдаде, Ирак / © Gensler

Проект под названием Baghdad Sustainable Forests (Устойчивые леса Багдада) студии иллюстрирует создание «экологического городского района» для столицы Ирака, охватывающий участок леса площадью 10 миллионов квадратных метров. По данным Gensler, Baghdad Sustainable Forests заменит бывший военный лагерь. Проект создается для девелопера Emkanat.

Рендер нового района в Багдаде, Ирак / © Gensler

В районе планируется строительство небоскребов, жилых, торговых и коммерческих объектов, окруженных парками, зелеными коридорами и миллионом деревьев.

Рендер нового района в Багдаде, Ирак / © Gensler

Система входных ворот обозначит границы Baghdad Sustainable Forests, включая Al Rasheed Gateway — башню высотой 260 метров, а также River Gateway, который вновь откроет участок реки Тигр для общественного пользования. Согласно визуализациям, Al Rasheed Gateway будет иметь изогнутую форму, сужающуюся к вершине, и расположится на квадратном основании с закругленными краями.

Рендер нового района в Багдаде, Ирак / © Gensler

К другим ключевым объектам относятся Национальный павильон, который поднимется на 110 метров и станет «гражданским символом обновления». Также в районе будут созданы тематические леса: Лес искусств и культуры, Лес здоровья и благополучия, Детский и развлекательный лес, а также Лес спорта и фитнеса.

Рендер нового района в Багдаде, Ирак / © Gensler

Рендер нового района в Багдаде, Ирак / © Gensler

Рендер нового района в Багдаде, Ирак / © Gensler