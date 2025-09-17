Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Обновленные модели Tesla впервые за много лет не получили высших оценок в краш-тестах

Tesla Cybertruck и новая Model 3 не получили наивысших оценок в последней серии краш-тестов от Страхового института дорожной безопасности (Insurance Institute for Highway Safety, IIHS).

Краш-тест Tesla Cybertruck 2025 года выпуска / © IIHS

На протяжении многих лет Tesla неизменно получала высшие рейтинги безопасности от различных агентств, но на этот раз ситуация изменилась.

Страховой институт дорожной безопасности опубликовал новую серию рейтингов безопасности по итогам последней волны краш-тестов, в которую вошли электромобили Tesla: Cybertruck и Model 3 2025 года. Оба электромобиля получили от IIHS оценку безопасности «хорошо», но не смогли претендовать на звание «лучших и самых безопасных электромобилей» из-за некоторых незначительных проблем.

© IIHS

Качество света фар Cybertruck получило оценку «плохо», поскольку ближний свет создавал чрезмерные блики. В случае с Model 3 измерения, проведенные на манекене, находившемся на заднем сиденье, указали на повышенный риск травм грудной клетки из-за высоких усилий, прилагаемых ремнем безопасности.

© IIHS

Специалисты IIHS отметили, что данный краш-тест актуален только для Cybertruck, начиная с апреля 2025 года. То есть после того, как Tesla внесла изменения в конструкцию электромобиля.