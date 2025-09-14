Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Генассамблея ООН большинством голосов поддержала резолюцию о создании Палестинского государства

Генеральная Ассамблея ООН на голосовании 12 сентября одобрила Нью-Йоркскую декларацию о создании Палестинского государства. Карта наглядно показывает, какие государства поддержали декларацию, а какие выступили против.

Какие страны поддержали резолюцию ООН о создании Палестинского государства / © World in maps

«Нью-Йоркскую декларацию о мирном урегулировании вопроса о Палестине и реализации решения, предусматривающего сосуществование двух государств» разработали на конференции, которая прошла в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

«За» резолюцию проголосовало подавляющее большинство стран. Документ поддержало 142 государства, включая большинство стран Евросоюза и Россию.

«Против» декларации выступили 10 стран, включая Израиль и США. Из стран Европы против проголосовала Венгрия. Также документ не поддержали Аргентина, Парагвай, Микронезия, Науру, Палау, Тонга и Папуа – Новая Гвинея. Воздержались 12 государств, включая Чехию.

Документ утверждает, что при отсутствии Палестинского государства мир между Израилем и Палестиной недостижим. Декларация одновременно осуждает нападение ХАМАС на Израиль 7 октября и военные действия Израиля в Газе. Декларация призывает к прекращению огня, освобождению израильских заложников, захваченных ХАМАС, и полному выводу израильских войск из Газы. Также от Израиля ожидают ухода с территорий Западного берега. К израильским поселенцам предлагается применять санкции.

Управление «демилитаризованным» Палестинским государством хотят передать Палестинской администрации под контролем международных организаций. ХАМАС предполагается разоружить и отстранить от власти. Реконструкцию в Газе хотят проводить в соответствии с планом, который разработали арабские страны и страны Организации исламского сотрудничества.

Посол Израиля в ООН Данни Данон назвал декларацию односторонней. По его словам, она останется в памяти не как шаг к миру, а как еще один жест, ослабляющий доверие к Ассамблее. Данон отметил, что главный победитель любого одобрения документа — ХАМАС, который представит это как «плоды его действий 7 октября 2023 года».

Резолюции Генассамблеи ООН носят рекомендательный характер и не обязательны к исполнению.