Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Генассамблея ООН большинством голосов поддержала резолюцию о создании Палестинского государства
Генеральная Ассамблея ООН на голосовании 12 сентября одобрила Нью-Йоркскую декларацию о создании Палестинского государства. Карта наглядно показывает, какие государства поддержали декларацию, а какие выступили против.
«Нью-Йоркскую декларацию о мирном урегулировании вопроса о Палестине и реализации решения, предусматривающего сосуществование двух государств» разработали на конференции, которая прошла в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
«За» резолюцию проголосовало подавляющее большинство стран. Документ поддержало 142 государства, включая большинство стран Евросоюза и Россию.
«Против» декларации выступили 10 стран, включая Израиль и США. Из стран Европы против проголосовала Венгрия. Также документ не поддержали Аргентина, Парагвай, Микронезия, Науру, Палау, Тонга и Папуа – Новая Гвинея. Воздержались 12 государств, включая Чехию.
Документ утверждает, что при отсутствии Палестинского государства мир между Израилем и Палестиной недостижим. Декларация одновременно осуждает нападение ХАМАС на Израиль 7 октября и военные действия Израиля в Газе. Декларация призывает к прекращению огня, освобождению израильских заложников, захваченных ХАМАС, и полному выводу израильских войск из Газы. Также от Израиля ожидают ухода с территорий Западного берега. К израильским поселенцам предлагается применять санкции.
Управление «демилитаризованным» Палестинским государством хотят передать Палестинской администрации под контролем международных организаций. ХАМАС предполагается разоружить и отстранить от власти. Реконструкцию в Газе хотят проводить в соответствии с планом, который разработали арабские страны и страны Организации исламского сотрудничества.
Посол Израиля в ООН Данни Данон назвал декларацию односторонней. По его словам, она останется в памяти не как шаг к миру, а как еще один жест, ослабляющий доверие к Ассамблее. Данон отметил, что главный победитель любого одобрения документа — ХАМАС, который представит это как «плоды его действий 7 октября 2023 года».
Резолюции Генассамблеи ООН носят рекомендательный характер и не обязательны к исполнению.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Ученые «Росатома» впервые в мире создали технологию, позволяющую извлекать сразу несколько платиновых металлов из растворов, образующихся при переработке отработавшего ядерного топлива: рутений, радий и палладий. Ранее такой технологии не существовало.
По данным на июль 2025 года, в России зафиксирован один из самых высоких показателей распространенности мигрени — 20,8%, число таких пациентов приближается к 30 миллионам человек. Ученые Пермского Политеха объяснили, из-за чего наступает мигрень, и кто ей наиболее подвержен, чем она отличается от обычной головной боли и что такое «мигрень выходного дня», а также сколько приступов в месяц считаются нормой и как гимнастика для глаз, и диета помогут их предотвратить.
Ученые впервые смогли создать видимый в оптическом диапазоне темпоральный кристалл. Для этого они использовали жидкие кристаллы.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Компания, контролирующая основную часть спутников и подавляющее большинство космических полетов человечества, неожиданно потратила 17 миллиардов долларов на выкуп частот, которые и так могли попасть ей в руки через несколько месяцев. Смысл этого шага не столько в том, чтобы облегчить себе экспансию, а больше в том, чтобы лишить других игроков возможности полноценной конкуренции.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Ложь большая и маленькая: как работает пропаганда
Бомба для Гитлера: кто отнял у нацистов ядерное оружие?
10 самых жестоких психологических экспериментов
Шанхайский синдром планеты Земля: когда нас будет слишком много и что из этого выйдет
Курс на Марс: как NASA готовится к самому главному космическому путешествию
Приведет ли обострение в Карабахе к войне Турции с Россией — или беспокоиться не о чем?
Законы марсианских колоний — какими они будут?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии