Китайские ученые впервые вычислили прямой возраст окаменелого яйца динозавра

Группа ученых из Китая впервые вычислила прямой возраст окаменелого яйца динозавра. Однако другие палеонтологи считают, что для проверки их метода необходимы дальнейшие исследования.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Frontiers in Earth Science, яйцо нашли в кладке из 28 яиц в гнездовой зоне в Шияне (Китай). Его возраст исследователи оценили примерно в 85,9 миллиона лет.

Во время мелового периода (145–66 млн лет назад) произошло много крупных природных событий — вулканических извержений, кислородного голодания в океанах и массового вымирания в конце эпохи. Авторы работы отмечают, что морские отложения того периода хорошо изучены, в то время как наземные слои изучены хуже. Яйца динозавров достаточно часто встречаются в породах верхнего мела. Исследователи отмечают, что с их помощью можно понять, каким был климат, как выглядела среда обитания и как развивалась жизнь.

Для определения возраста окаменелых яиц обычно используют косвенное датирование слоев вулканического пепла или горных пород, в которых обнаружили находку. Однако косвенные методы могут быть неточными, поскольку материал мог образоваться в другое время, нежели были отложены яйца.

Чтобы напрямую определить возраст яйца, авторы исследования применили лазеры к фрагментам яичной скорлупы. Когда минералы испарялись, в полученном паре содержались атомы урана и свинца. Уран естественным образом распадается на свинец и этот процесс идет с постоянной скоростью. Сравнив количество оставшегося урана и образовавшегося свинца в скорлупе, исследователи смогли вычислить возраст яйца.

По словам геолога из Китайской академии наук (Chinese Academy of Science) в Сиане, соавтора исследования Син Чэна (Xing Cheng), это первый случай, когда изотопный возраст измерили прямо на месте находки на окаменевших скорлупках яиц динозавров, как в Китае, так и, вероятно, во всем мире. Ранее этот метод использовали для оценки возраста окаменелых костей и зубов, а также горных пород и минералов.

Палеонтолог из Делийского университета (University of Delhi) Гунтупалли Прасад (Guntupalli Prasad) предположил, что метод прямого датирования может в будущем использоваться палеонтологами. По его словам, это может устранить неопределенности, связанные с возрастом многих окаменелостей.

Однако палеонтолог из Музея естественной истории (Natural History Museum) в Лондоне Сюзанна Мейдмент (Susannah Maidment) пояснила, что в исследовании не были учтены процессы, происходящие между захоронением яйца и окаменелостью. Один из таких процессов, называемый диагенезом, может изменить первоначальный состав изучаемых материалов. По словам Мейдмент, при любой попытке указать дату окаменелостей важно доказать, что минералогия не была изменена диагенетическими процессами, иначе это может привести к неправильной оценке возраста.

Как утверждают авторы работы, предыдущие исследования практически не выявили вулканической активности, которая могла бы потревожить яйца в этом районе, а отобранная яичная скорлупа сохранилась без деформации. По их мнению, это означает, что после откладки яиц могли произойти лишь незначительные изменения. Ученые заявили, что собираются провести дальнейшие исследования для проверки результатов.

Авторы работы не знают, какие именно виды динозавров отложили яйца. Предполагаемый возраст в 85,9 миллиона лет означает, что яйца отложили в середине позднемелового периода (около 100-65 миллионов лет назад), когда Земля уже переживала период значительного глобального похолодания.